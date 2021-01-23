Музей «Херсонес Таврический» приглашает на бесплатные экскурсии студентов и Татьян

25 января в России отмечают День российского студенчества (Татьянин день). Музей-заповедник «Херсонес Таврический» ежегодно принимает участие в этом празднике.

Мы традиционно приглашаем всех студентов и Татьян на бесплатную обзорную экскурсию «Херсонес – город двух тысячелетий». Акция действует при предъявлении студенческого билета или паспорта. Во время прогулки по Херсонесу гости узнают об истории древнего города, возникшего в V веке до нашей эры, о его археологических памятниках, о буднях и досуге его жителей. Посетителям представится возможность познакомиться с жилыми кварталами древнего полиса, христианскими храмами, хозяйственными постройками, общественными фортификационными сооружениями, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Праздничные экскурсии пройдут 25 января 2021 года в 12:00, 14:00 и 16:00. В музее-заповеднике напоминают о мерах предосторожности и просят использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию. Обзорная экскурсия проводится при наборе групп от 5 до 15 человек.

День студенчества в России традиционно отмечают 25 января, хотя Международный день студентов празднуется 17 ноября. Вместе с Днем российского студенчества отмечают и Татьянин день. Такой двойной праздник российские учащиеся вузов получили благодаря открытию Московского университета. Ведь именно в Татьянин день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», а 25 января стал праздничным днем (в те времена он назывался Днём основания Московского университета). С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов.