Мужская цепочка на шею: выбираем подарок на день рождения

Мужскую цепочку носят многие мужчины, независимо от возраста, стиля, социального статуса и других параметров. Но, как правило, мужчины покупают одно ювелирное изделие на шею и носят на протяжении долгих лет, не сменяя. Именно поэтому так важно найти мужскую цепочку на шею https://zolotoyvek.ua/ru/cepochki/, которая не потеряет первоклассный вид спустя определенный период ношения и будет актуальной по дизайну.

В ювелирном доме Золотой Век представлены изделия, которые выступают отличным дополнением к ежедневным и деловым мужским образам. Каждая драгоценность, купленная в нашем шоу-руме, отличается высоким качеством и долговечностью — это подтверждается проверкой в пробирной палате и центре Геммологии Украины.

Как выбрать мужскую цепочку на шею на день рождения?

Если хотите сделать подарок мужчине, то драгоценность — это лучший вариант. Выбирайте цепочку в том же металле, который предпочитает мужчина. Тогда подаренная драгоценность и остальная аксессуарная группа будут выглядеть гармонично. Если мужчина редко носит украшения, у вас есть раздолье для выбора — золотые или серебряные цепочки.

Еще один важный критерий, которому нужно уделить внимание — тип плетения. К универсальным относится бисмарк, снейк и якорное. Каждое из плетений имеет свои характерные особенности звеньев, поэтому лучше с ними ознакомиться отдельно. Но, какое бы плетение из указанных вы не выбрали, оно подойдет под любой повседневный образ и стиль. Есть и другие, более витиеватые типы цепочек, но среди мужчин они пользуются сравнительно небольшим спросом.

Если решили купить мужскую цепочку на шею в качестве подарка, то рекомендуем большое внимание уделить длине изделия. Стандартный размер мужской цепи — 55 см, но этот параметр может варьироваться, в зависимости от роста и телосложения мужчины. Для человека с ростом ниже среднего выбирайте цепочку в 45 см. Если мужчина худой и высокий, то ему подойдет цепочка 60 см, но умеренной толщины.

Как ухаживать за мужской цепью?

Как правило, за ювелирными украшениями мужчин ухаживают их жены, поэтому указанные ниже советы будут вам полезны. Цепочки носим на шее, где часто потеем, поэтому драгоценность так или иначе будет взаимодействовать с потом. Проводите чистку изделия раз в месяц в домашних условиях, чтобы вернуть аксессуару первоклассный вид. Раз в год стоит отнести изделие к мастеру на ультразвуковую очистку. Это занимает мало времени и стоит недорого, поэтому по карману каждому.

Храните мужскую цепочку в отдельной шкатулке, чтобы защитить изделие от попадания прямых лучей, пыли и загрязнений.

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