Мужские браслеты. Стильное украшение и сакральный оберег

Скажем так, в отличие от женщин, для которых практически всегда любое украшение — это всего лишь украшение, для мужчин такого рода «штучки» зачастую имеют более глубокий смысл. Если не сакральный, то речь идёт о самовыражении и определении себя по отношению к окружающим точно. И мужские браслеты на руку в этом плане абсолютно точно занимают особое место. Начиная с того, что далеко не все представители сильного пола позволяют себе так самовыражаться, и завершая тем, какие браслеты выбираются.

Стоит также знать, что браслеты наши предки считали оберегами. Полагали, что они — в зависимости от нужд хозяина — и защитить от беды могут, и помочь в сложной ситуации, и здоровье «подправить», и к желаемому привести. Не верите? А вы проверьте.

Мужские браслеты: материал — главное

Звучит совсем уж фундаментально, но это действительно так. Мужские браслеты создают из самых разных материалов. За основу берут как металлы (благородные в первую очередь), так и более утилитарное «сырьё» — кожу, ткань, каучук и т.д.

Чему отдать предпочтение? В большинстве случаев, естественно, многое зависит от финансовых возможностей, однако далеко не всегда. Когда, к примеру, речь в большей мере идёт о браслете не столько как об украшении, сколько как об обереге, то дело решают не деньги. Выбор делается сердцем, а тут уж на «вкус и цвет»… Но и здесь практическая рекомендация всё-таки есть: хотите браслет-талисман (а такие вещи… как ни крути… должны служить владельцу верой и правдой не один год), тогда выбирайте изделие из максимально крепкого материала. Серебро, золото, платина, другие металлы — хороший выбор. Причём, к слову, отмечают специалисты российского Бронницкого ювелирного завода, такие изделия бывают не только «конвейерными», но и ручной работы, что делает их по-настоящему эксклюзивными.

В целом же, когда речь заходит о мужских браслетах, то на первый план выходят такие виды украшений:

кожаные. Считается, что они уместны при любом образе и стиле. В классике, в том числе. А всё потому, что именно этот вид браслетов на мужских руках появился давным-давно, когда в боях люди отстаивали свои территории и собственные жизни. Считалось, что полоски из кожи, крепко обхватывающие запястья, это рука Бога, который и оберегает, и направляет. Сегодня кожаные браслеты — в зависимости от дизайна — служат как каждодневным атрибутом мужского образа, так и надеваются по особым случаям. И — да: нынче кожаные браслеты — самые разнообразные. Могут быть максимально лаконичными, а могут быть и вычурными, созданными с использованием других материалов — камней, дерева, ткани, металла (медь, титан), эмали и т.д. Могут быть широкими и узкими, плетёными и литыми, одинарными и сложными.

из шнурков. Модное веяние последних лет. Также отличаются многообразием. Однако, как показывает практика, браслеты из шнурков в большей мере — выбор молодых людей. Статусности им, действительно, не хватает. Но для тех, кто молод душой и свободен, такие браслеты становятся отличным приобретением. Тем более, их стоимость, как правило, позволяет ни в чём себе не отказывать — самовыражаться за счёт и количества таких украшений, и разнообразности.

из золота и серебра. Пожалуй, этот вид браслетов — «высший пилотаж». Тот вариант, когда украшение приобретается максимально осмысленно. Тем более, когда речь идёт о том, что носится оно будет ежедневно. А значит — должно подходить и к любому образу, и быть уместным в любой ситуации: «не кричать о богатстве» владельца, а подчёркивать его индивидуальность. Хорошая новость в том, что сегодня мужские браслеты такого толка создаются в самых разных стилях, так что и выбор велик. Во многом, разумеется, благодаря разнообразным видам плетения. Самые популярные из них:

бисмарк. Многосоставные звенья.

якорное. Звенья соединяются друг с другом последовательно.

снейк. Отличие — зигзагообразный рисунок на границе плетения.

панцирное. Звенья находятся в одной плоскости.

Есть и другие виды плетения, но они в большей мере являются разновидностями выше представленных.

Мужские браслеты — как выбрать

Главный принцип, конечно, подбирать браслеты, опираясь на их качество. Правда, зачастую роль во многом играет элементарный порыв — «Хочу вот этот и всё тут». И не суть важно, из чего сделан браслет, сколько прослужит и т.д. Разумеется, такую вольницу в большинстве случаев можно позволить себе с украшениями бюджетной ценовой категории. А когда говорим о мужских браслетах из драгметаллов? Дорогое, знаете ли, удовольствие руководствоваться исключительно «хотелками». Так вот, здесь главные принципы выбора таковы:

если есть желание приобрести золотой браслет, то учитывайте его пробу:

хотите светло-жёлтое украшение с белым свечением — ваша проба 585. В составе материала кроме золота (58,5%) присутствуют серебро и медь (именно в таком порядке), чем и обуславливается «колор». Больше нравятся украшения с розоватым оттенком или вовсе почти красным, то присмотритесь к изделиям 375 пробы. Здесь — меди будет больше, чем серебра.

если хотите серебряный браслет, то:

идеальная проба для украшений из этого метала — 925 (стерлинговое серебро). Оно будет иметь «лунно-серебристый» цвет;

а вот украшения 960 пробы приобретать вряд ли стоит. Такое серебро достаточно мягкое, потому сильно подвержено «травмированию» — при неаккуратном обращении остаются царапины.

830 проба серебра: более доступное по цене, однако имеет не всегда красивый желтоватый оттенок.

И, наконец, главная рекомендация, если речь идёт о покупке мужского браслета из благородных металлов — приобретать в специализированных магазинах — https://www.bronnitsy.com/catalog/braslety/muzhskie_braslety/. Две причины на то есть точно: гарантированное качество, а также — приобретёте украшение «без истории». Можете верить в это или нет, но… говорят люди знающие… украшения «перенимают» энергетику своих владельцев. Хорошую и плохую (отрицательную, причём, «впитывают» в большей степени). Именно поэтому не рекомендуется покупать такие изделия «с рук» и в тех же ломбардах. Вы ведь хотите чувствовать «руку Бога», а не переживать по поводу того, что же вам «досталось в наследство» от прежнего хозяина браслета?