Мужские часы: и функциональный аксессуар, и вещь, определяющая статус

Мужские часы — тот аксессуар, роль которому каждый определяет самостоятельно. Для кого-то это исключительно функциональная вещь — помощник в делах. Для других часы — деталь общего образа, подчёркивающая стиль (Да, да! Есть мужчины, у которых под каждый костюм — определённые часы). Для третьих же «хронометры» — возможность определить собственный статус в обществе.

Но как бы там ни было, а эксперты сходятся в одном — привычку носить часы, утерянную с приходом всевозможных гаджетов, сегодня возвращает в свою «каждодневность» многие. В частности и потому, что нынче моделей мужских часов великое множество. Можно подобрать подходящие в соответствии (и нуждами) профессии, хобби, мировозрением и т.д. Что касается «часовых дел мастеров», то их также немало. Как выпускающих аксессуары в массовом порядке, так и специализирующихся на «штучных» изделиях. Как производителей с многолетней репутацией, так и новичков. Впрочем, топ-5 компаний, которые по всему миру держат «время под контролем» уже многие годы остаётся неизменным. Так что ответ на вопрос — какие мужские часы купить — вполне предсказуем: CASIO, TISSOT, TIMEX, CITIZEN, DIESEL — в однозначных лидерах.

Впрочем, чтобы сделать правильный выбор, когда речь идёт о часах, то есть некоторые технические моменты, которые стоит учитывать. А именно:

Механизм

На день сегодняшний все часы делятся на две группы:

механические;

кварцевые.

Первые нуждаются в постоянном заводе, вторые работают на батарейках. Какие выбрать? На самом деле — «на вкус и цвет». Однако, считается, что механические часы от известных брендов — больше статусная вещь, которую выбирают не только за функциональные качества, но и за особый шик. Тем более, когда речь идёт об аксессуаров от очень дорогих брендов.

Что же касается кварцевых часов, то они выбор большинства. И причина тому проста: они удобны в эксплуатации, у них высокая точность хода. Плюс: не требуют такого пристального внимания со стороны владельца, как механические, потому как не нуждаются в постоянном подзаводе.

Материал корпуса

Современные часы это корпуса:

пластиковые;

стальные;

титановые;

керамические.

И — да: золотые корпуса по-прежнему в моде.

Часам в каком корпусе отдать предпочтение? У каждого материала — свои преимущества. Так, людям активным знатоки советуют к покупке пластиковые часы, но только высокого качества. К примеру, из коллекций компании CASIO. Специалисты заявляют, что изделия этого бренда универсальны в том, что касается их эксплуатации — они подходят практически под любые стили, и отлично справляются с работой в любых условиях. Другими словами: с ними и в офис, и в экстрим-путешествие… Ещё и потому, что CASIO демократично подходит к определению ценовой политики. Есть изделия как бюджетные, так и по-настоящему дорогие.

Сталь при изготовлении корпусов, как правило, используют бренды из категории «люкс». Цены соответствующие. Главные плюсы: надёжность и долговечность.

Что касается титана. Этот металл довольно хрупкий, потому в чистом виде его практически не используют. Но! В сплаве с другими металлами титан становится максимально прочным, а значит — долговечным. При этом такие часы считаются гипоаллергенными, так что подходят для мужчин с чувствительной кожей.

А вот керамические корпуса при всей своей красоте обладают существенным минусом — они хрупкие. Так что они — офисные труженники, с соответствующими требованиями к эксплуатации.

И, наконец, золото. Дорого-богато… В основном часы в таких корпусах приобретают в качестве инвестиций. И, конечно, это украшение. Зачастую их инкрустируют драгоценными камнями, делают необычной формы, выполняют в эксклюзивном дизайне.

Стекло

Стекло влияет на эксплуатационные качества часов. Особенно со временем. Если материал дешёвый, а владелец аксессуара максимально активный, то не исключены и бой стекла, и царапины на нём, и помутнение и т.д. В целом же, в современных часах устанавливают стекло таких типов:

плексиглас. Лёгкий и довольно недорогой материал, который устанавливают на моделях «средней руки». А также на часах спортивных. Да, такое стекло легко повредить, однако оно и довольно просто поддаётся ремонту. В частности, полировке.

Лёгкий и довольно недорогой материал, который устанавливают на моделях «средней руки». А также на часах спортивных. Да, такое стекло легко повредить, однако оно и довольно просто поддаётся ремонту. В частности, полировке. сапфир. Этот материал в основном используют дорогие бренды. Сапфир крепок (хотя прямым сильным ударом его можно повредить), не мутнеет, стоек к царапинам.

Этот материал в основном используют дорогие бренды. Сапфир крепок (хотя прямым сильным ударом его можно повредить), не мутнеет, стоек к царапинам. минеральное стекло. Специалисты уверяют, что минеральное стекло, если оно должного качества, по эксплуатационный характеристикам соответствует стеклу сапфировому. При этом такие часы довольно недорогие.

Циферблат

Бывает со стрелками, цифровым и смешанным. И вот тут эксперты воздерживаются от советов. Говорят, этот как раз тот вариант, когда каждый должен решать сам. Кому-то более привычно видеть как на руке бегут стрелки, а кому-то по душе горящие меняющиеся цифры.

Разумеется, всё выше перечисленное — лишь малая толика того, что нужно знать о современных мужских часах. Но это основа, которую стоит взять во внимание при выборе часов. Кроме того, перед походом в магазин необходимо ответить себе на такой вопрос — «Нужны часы со множеством функций, или же максимально простой вариант?» И от ответа будет зависеть многое: как сумма, которую доведётся оставить в часовом магазине, так и то, насколько «крут» с точки зрения функциональности будет аксессуар.