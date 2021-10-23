Мужские мокасины — обувь, которая «просится на ноги» в любых ситуациях

Мужские мокасины, пожалуй, самая спорная обувь с точки зрения того, что одни являются их ярыми поклонниками, а другие не понимают их суть в принципе. Первые при этом уверяют: те, кто мокасины не любит, просто ещё не нашли свои. Рекомендуют задаться целью и добраться до истины — подобрать себе идеальную пару такой обуви и, соответственно, пополнить и без того многочисленную когорту тех, кто считает мокасины высочайшим достижением обувного искусства. При этом, правда, предупреждают: сегодня купить мокасины мужские особого труда не составляет, но совершать покупку стоит исключительно в специализированных магазинах, где обувь с гарантией качества, а консультанты помогут определиться с выбором. В целом же, есть несколько правил, которыми можно воспользоваться подбирая мокасины, и не прогадать.

Мужские мокасины — классика жанра

В случае мужских мокасин, действительно, действуют кое-какие «каноны», определяющие их качество. А всё потому что эта обувь — долгожитель. Учёные поговаривают, что родилась она столетия назад — первые мокасины, которые удалось обнаружить датируются 1225-1275 годами. И к дню сегодняшнему эти весьма неординарные «ботиночки» пришли в виде, который вобрал в себя множество нюансов, делающих мокасины мокасинами. А именно:

классические мокасины — это обувь из кожи, замши, нубука.

мокасины бывают с мягкой подошвой и жёсткой.

мокасины могут быть с пряжками и шнуровкой.

Ещё одна отличительная черта этой обуви: когда речь идёт о мужских моделях мокасины, то не возникает вопрос о цвете. Если те же ботинки мужчины, как правило, предпочитают выбирать в традиционных для такой обуви цветах (чёрный, серый, коричневый), то цветовая палитра мокасин хорошим тоном «не прописана». Эта обувка может быть буквально любого цвета: от строгого чёрного до оранжевого, бирюзового и бордо. Предупреждение здесь только одно: подбирая цвет, хорошо подумайте с какой одеждой вы будете мокасины носить. Другими словами, если эта пара — на все случаи жизни, то лучше выбрать нейтральный «колор».

Мужские мокасины — стиль диктует

С одеждой каких стилей мокасины будут смотреться органично?

Во-первых, дизайнеры просят учесть, что эта обувь лучше «играет» в тёплое время года. С громоздкими вещами вроде тёплых курток и грубо свёрстанных пайт мокасины «срастаются» крайне тяжело. Ещё и потому, к слову, что они отнюдь не спортивная обувь, как склонны считать многие. Мокасины — пижоны и неформалы! Требующие соответствующего к себе отношения. Тот вариант, когда «Ой, мама, я с этим не пойду — у него пиджак не тот». Идеально же эта обувь смотрится с тонкими джинсами, льняными штанами, бриджами.

Во-вторых. Мокасины — обувь, которую во всём мире принято носить на «босу ногу». И это, кстати, одна из причин, почему многие не принимают их в свой гардероб. Как ни крути, а большинство мужчин носят обувь с носками (для решения гигиенических вопрос, в частности). Но тут стилисты непреклонны: мокасины не терпят лишних деталей! Не можете, говорят, быть босыми — не носите мокасины: не губите своеобразность этой обуви столь утилитарной деталью одежды как носки.

В-третьих. Мокасины — это свобода, кричащая об индивидуальности владельца. Так что дизайнеры не советуют эту обувь «загонять» в ограниченные рамки официоза. Причём не рекомендуют их носить не только с классическими костюмами, но и с фраками-смокингами. Дескать, слишком формально, слишком скучно, тогда как мокасины — это жажда к жизни. Но! Вот вам парадокс: мокасины отлично смотрятся как с повседневной одеждой, так и с праздничной. Главное: подобрать подходящую под каждый случай пару.

Мужские мокасины — цена вопроса

Скажем сразу: хотите по-настоящему качественную обувь, причём это касается не только мокасин, не скупитесь. Априори она не может быть слишком дешёвой. И здесь роль играют не только материалы, но и дизайн обуви. Мокасины, которые однозначно стоят внимания — это, как правило, обувь именитых брендов. Тут платите не только за внешний вид, но и функциональность моделей, а также комфорт в использовании. Что важно! Ведь мокасины — обувь, которая «просится на ноги» в любых ситуациях: она уместна как на светских раутах, так и на прогулке, как на отдыхе, так и в рабочем режиме.