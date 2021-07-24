Мужские рубашки. На что обращать внимание при выборе и покупке

И вопрос вовсе не праздный, потому как сегодня ассортимент мужских рубашек, представленных на рынке, невообразимо велик. Подобрать ту, которая будет «с иголочки» возможно как онлайн, так и оффлайн. Но! Всё не так просто как кажется. Большой ассортимент буквально обязывает владеть тонкостями выбора такого рода вещей. Иначе можно и разочароваться после покупки, а ведь мужские рубашки сегодня могут стоить очень и очень недёшево.

Что же нужно знать, чтобы, покупая рубашку, не прогадать? Здесь оговоримся сразу: если вопрос стоит в том, чтобы приобрести по-настоящему качественное изделие, то главный момент — искать подходящую в специализированных магазинах, отвечающих за товар, который предлагают покупателям. Только так получится купить мужскую рубашку, которая скорее всего устроит по всем параметрам без лишних усилий.

По рубашке встречают — правила выбора

В целом, при выборе мужской рубашки обращать внимание следует на:

размер и посадку. Тот вариант, когда однозначно не стоит брать приглянувшуюся вещь, но «не севшую» по фигуре. И часто суть даже не в размере. Многое решает посадка: если изделие создано по плохим лекалам, то оно однозначно будет плохо смотреться. Даже в том случае, когда сшито из добротного материала. На чём стоит сделать акцент? На том, чтобы:

плечи были «на месте»;

не было лишних складок;

горловина была нужного размера (между шеей и воротником должен проходить палец, но не более);

рукава были адекватной длины (доходить до большого пальца);

и сама рубашка не должна быть чрезмерно длинной, но и короткой тоже. В идеале она должна прикрывать ягодицы (таким образом, при поднятых руках она не будет выскальзывать из брюк).

материал. Хорошая рубашка — это рубашка, изготовленная из натуральных тканей. Как-то: хлопок, лён, шёлк. Добавление синтетики (но не более 5%) при этом обеспечивает комфорт в носке — такие изделия, если и мнутся, то некритично, а также их легко стирать и гладить.

швы и петли. Генеральный принцип — они должны быть выполнены чётко! «Плавающая» строчка, торчащие нитки, плохо обработанный низ сорочки — повод оставить вещь на прилавке.

пуговицы. Детали действительно имеют значение. Специалисты при этом утверждают, что лучшие пуговицы — это пуговицы из перламутра. Но их в большинстве своём используют при пошиве рубашек премиум-класса. Впрочем, сегодня дизайнеры при изготовлении пуговиц для мужских рубашек не привязываются к какому-то одному материалу. Штампуют их и из пластика, и из металла, и из дерева, используя в зависимости от стиля изделия. Важно здесь, чтобы пуговицы в принципе были добротными. Кроме того, они должны крепко сидеть на вещи.

Мужская рубашка — цена вопроса

Да, здесь не поспоришь: рубашки от производителей, которые входят в категорию «мировые бренды», разумеется, стоят недёшево. Но и по поводу их качества в большинстве случаев можно не беспокоиться.

Однако, правда жизни и в том, что сегодня «места под солнцем» на рынке мужских рубашек у компаний с многолетней репутацией отвоёвывают молодые фирмы. И их изделия зачастую не уступают по качеству тем, которые сходят с конвейеров культовых брендов.