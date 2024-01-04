Музыка Рождества: праздничные концерты начала января в Крыму

В Крыму накануне Рождества, непосредственно в сам праздник и после него можно будет послушать произведения композиторов-классиков, лирические песни и джазовые сочинения. Праздничные концерты состоятся в Ялте, Евпатории, Симферополе и Севастополе. Подробнее рассказывает Туристический портал Крыма.

5 января, Ялта, Дом-музей А.П. Чехова. Концерт «Рождественские встречи».

Концерт пройдёт в чеховском музее в рамках серии праздничных мероприятий, подробнее о которых — здесь. Перед слушателями выступят лауреат международных конкурсов, член Союза концертных деятелей РФ Оксана Сенчина и гитарист-виртуоз Дмитрий Старов. Начало концерта в 16:00. Вход свободный.

5 января, Ялта, пгт. Курпаты, «Palmira Palace Resort & SPA». Фестиваль-маркет «Скажите JAZZ!».

В этот раз джазовый концерт будет рождественским. Соответствующее настроение создадут известные музыканты Крыма: джаз-дива Анна Шакель, саксофонист, заслуженный артист Крыма Виктор Никулин, Paranormal Jazz Trio и трио виртуозов «А3», в которое входят участники международных фестивалей, финалисты телевизионного конкурса «Новая звезда».

Помимо музыки, организаторы проведут рождественский маркет. Местные фермеры представят гостям сыр, вино, мёд, улиток, конфитюры и другие продукты, которые можно будет продегустировать. А ремесленники предложат аромасвечи, масла, косметику, игрушки, прочее. Также запланированы мастер-классы по живописи, гончарному делу, изготовлению рождественского веночка и игрушек.

В фуд-зоне можно будет отведать приготовленные на огне блюда: уху, плов, шашлык, овощи, венские вафли.

Мероприятие начнётся в 14:00. Билеты – тут.

7 января, Севастополь, Балаклавский район, Скельская пещера, координаты: 44.462669, 33.869131. Концерт «Свет Рождества».

Праздничная программа откроется в Скельской пещере в 17:00. В концерте примут участие дуэт заслуженной артистки Крыма Виктории Накорнеевой и заслуженной артистки Севастополя Анны Качаловой. Обе обладают голосом меццо-сопрано. Аккомпанировать вокалисткам будет аккордеонист Али Бекиров.

Для слушателей исполнят молитвенную музыку, рождественскую лирику и другие сочинения отечественных и западноевропейских авторов. Сидячие места не предусмотрены. Во время мероприятия можно гулять по пещере.

Для гостей организуют бесплатный трансфер из Севастополя и обратно. Наличие мест нужно заранее уточнить в WhatsApp по телефону +7 978 712-44-51. Заявки принимают до 6 января.

Билеты можно купить здесь.

8, 9, 11, 12 января, Евпатория, Симферополь, Ялта, Севастополь. Концерт «Мир празднует Рождество».

Музыкальную программу представит Крымская государственная филармония. Перед слушателями выступит лауреат международных конкурсов – камерный хор «Таврический благовест». Прозвучат сочинения для хора а капелла, написанные Остапом Нижанковским, Сергеем Рахманиновым, Николаем Леонтовичем, Валерием Калистратовым, Владимиром Файнером, Виссарионом Шебалиным, Кириллом Стеценко. Все произведения посвящены Рождеству.

Концерт состоится:

8 января в 16:00 – в Евпатории, театре им. Пушкина (пр. Ленина, 1). Билеты доступны тут.

9 января в 18:30 – в Симферополе, Крымскотатарском музыкально-драматическом театре (ул. Менделеева, 5/1). Билеты доступны тут.

11 января в 18:00 – в Ялте, театре им. Чехова (ул. Екатерининская, 13). Билеты доступны тут.

12 января в 18:00 – в Севастополе, отеле «Севастополь» (пр. Нахимова, 8). Билеты доступны тут.