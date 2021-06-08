Музыкальный драматический театр имени М.М. Бровуна из ДНР приедет в Севастополь

Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М.М. Бровуна приедет в Севастополь впервые. Две постановки пройдут на сцене севастопольского Дворца культуры рыбаков в один день — 26 июня. Утром артисты сыграют спектакль для детей «Мэри Поппинс», вечером – рок-оперу «Юнона и Авось», которую смогут посмотреть взрослые.

Для нас, безусловно, это очень знаковое событие, потому что те спектакли, которые вы к нам везете, точно найдут хороший отклик среди жителей и гостей нашего города. Рок-опера «Юнона и Авось» и детский спектакль «Мэри Поппинс» — это очень хороший материал. Для нас важно наше сотрудничество, спасибо за инициативу. Мы очень рады, что гастроли состоятся, — цитирует пресс-служба директора департамента культуры Севастополя Ирину Романец.

Спектакли были выпущены в 2017 году и впервые покинут пределы своего театра. Постановки отличаются большим количеством участников и сложными техническими характеристиками. Так, в дорогу отправятся порядка трех тонн декораций, более 200 костюмов и 80 человек. Подобные масштабные постановки — визитная карточка Донецкого муздрамтеатра.

Театру большая честь быть в Севастополе, потому что Севастополь – театральный город. Приглашаем на спектакли познакомиться с удивительными произведениями, с удивительными актерами, красивой музыкой, — подчеркивает министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

На сегодня в репертуаре театра имени М. М. Бровуна более 60 спектаклей. Количество зрителей, посетивших театр – 182 990 человек.

Гастроли коллектива пройдут при поддержке главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, а также государственного концерна «Донецкие технологии».