МВД по Республике Крым озвучило итоги оперативно-профилактического мероприятия «Уклонист»

По результатам проведенных мероприятий на территории полуострова составлено 86 административных протоколов за уклонение от исполнения возложенной обязанности по ст. 6.9.1 КоАП РФ (Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). По результатам их рассмотрения судебными органами наложено административные штрафы на общую сумму более 177 тысяч рублей и административные аресты сроком от 3 до 15 суток, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Со всеми выявленными лицами проведена профилактическая работа, направленная на побуждение к исполнению возложенной обязанности, им разъяснили о правовой ответственности за совершение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и о пагубных последствиях от их употребления.

Всего проведено более 100 профилактических бесед с гражданами, состоящими на учете.

По результатам проведенных мероприятий около 50 граждан в полном объеме исполнили возложенную на них судом обязанность – прошли курс необходимых медицинских и реабилитационных мероприятий.

Всего с контроля снято более 60 граждан.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым