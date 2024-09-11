Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | МВД по Республике Крым озвучило итоги оперативно-профилактического мероприятия «Уклонист»
актуально в республике
МВД по Республике озвучило итоги оперативно-профилактического мероприятия «Уклонист»

МВД по Республике Крым озвучило итоги оперативно-профилактического мероприятия «Уклонист»

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 14:42 11.09.2024

На территории Республики Крым с 12 по 16 и с 19 по 23 августа 2024 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Уклонист», направленное на выявление лиц, уклоняющихся от исполнения обязанности пройти курс реабилитации.

По результатам проведенных мероприятий на территории полуострова составлено 86 административных протоколов за уклонение от исполнения возложенной обязанности по ст. 6.9.1 КоАП РФ (Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). По результатам их рассмотрения судебными органами наложено административные штрафы на общую сумму более 177 тысяч рублей и административные аресты сроком от 3 до 15 суток, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Со всеми выявленными лицами проведена профилактическая работа, направленная на побуждение к исполнению возложенной обязанности, им разъяснили о правовой ответственности за совершение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и о пагубных последствиях от их употребления.

Узнайте больше:  Молодой, дерзкий, наглый. В Севастополе задержали вымогателя

Всего проведено более 100 профилактических бесед с гражданами, состоящими на учете.

По результатам проведенных мероприятий около 50 граждан в полном объеме исполнили возложенную на них судом обязанность – прошли курс необходимых медицинских и реабилитационных мероприятий.

Всего с контроля снято более 60 граждан.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 29

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.