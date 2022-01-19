МВД по Республике Крым предостерегает: активизировались дистанционные мошенники. Воруют!

За прошедшие выходные дни на территории Республики Крым сотрудники полиции зарегистрировали 35 фактов дистанционных мошенничеств, совершенных в отношении граждан дистанционным способом: телефонные звонки, через сеть-Интернет, социальные сети и сайты бесплатных объявлений. Общая сумма ущерба за три дня составила более трёх с половиной миллионов рублей.

Злоумышленники применяли для обмана распространенные схемы: звонок под видом службы безопасности банков и представителей различных ведомств. Во всех случаях мошенники стремились узнать персональные данные граждан, позволяющие получить доступ к банковскому счету, либо получали от потерпевших электронный платеж в виде предоплаты за приобретаемый товар, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В сводку полиции также попал эпизод преступной деятельности, зарегистрированной в г. Евпатория, связанный с выплатой компенсации за приобретенные БАДы. На номер мобильного телефона женщине позвонил сотрудник, представившись секретарем финансового отдела. Под влиянием мошенника пенсионерка лишилась 1 млн. 800 тысяч рублей, которые были накоплены на карте.

Еще один случай зарегистрирован в Черноморском районе. Женщине поступило предложение от лица под видом представителя известного интернет-магазина, пройти обучение на должность менеджера, в результате мошенник завладел паспортными данными заявительницы и оформил кредит в онлайн-банке на сумму свыше 80 тысяч рублей на ее имя.

Аналогичные случаи зарегистрированы также на территории г. Симферополя.

МВД по Республике Крым предостерегает: чтобы не стать жертвой мошенников, сохраняйте бдительность и не верьте сообщениям о якобы блокировании счета или о несанкционированном списании денежных средств, что, по словам звонящего, требует срочных мер для нейтрализации угрозы.

Следует помнить, что сотрудники банка никогда не просят у клиента данные карты, и не будут призывать его проследовать к банкомату или терминалу для совершения каких-либо операций. Если это произошло, свяжитесь с Вашим банком, контактные телефоны которого всегда имеются на обороте карты.

Никому и ни при каких обстоятельствах не называйте трехзначный код на обратной стороне карты одновременно с паролем, который приходит к вам в СМС-сообщении. Никогда не пишите пин-код карты на поверхности самой банковской карты.

Кроме того, полицейские призывают граждан не перечислять деньги авансом незнакомцам, а также не предоставлять непроверенным людям свои персональные данные и реквизиты банковских карт для якобы зачисления платежа.

В случае, если Вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщайте об этом в полицию. Не секрет, что раскрывать преступления «по горячим следам» всегда легче! Телефон полиции – «102».

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