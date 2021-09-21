Мыс Тарханкут и новый формат общения: Стоматологический фестиваль RevyLIFE собрал участников из 22 городов России

Стоматологический фестиваль RevyLIFE состоялся в Крыму в самый разгар бархатного сезона — с 10 по 12 сентября. И это вовсе не оговорка: несмотря на то, что речь идёт о событии, участниками которого были представители весьма серьёзной медицинской специализации, это был именно фестиваль! По той простой причине, что организаторы мероприятия решили: стоматологам «серьёзности» хватает в их рабочих кабинетах, а общаться на профессиональные темы можно и без галстуков, и без белых халатов.

Посетив множество мероприятий, мы решили сделать совершенно новый формат, в котором доктора смогли бы почувствовать себя максимально комфортно и свободно, отдохнуть от мегаполисов и цивилизации. Хотелось попасть в такую большую стоматологическую семью, где все свободно знакомились бы и общались. Этот формат воплощен на фестивалях Burning Man (США) или «Казантип» (проходил в Крыму). Мы же попробовали смешать формат открытого фестиваля и учебного конгресса, — поясняет глава бренда Revyline Максим Обушенков.

И смешивать, казалось бы, несовместимые форматы решили не в скучных аудиториях, а на самой «фестивальной территории» Крыма — на мысе Тарханкут. Там, где море самое синее, пляжи самые комфортные, и можно отпустить себя в буквальном смысле на волю: развлекаться — фестиваль включил в себя насыщенную спортивную и анимационную программы, общаться — на тематических вечеринках в кругу новых друзей, и, разумеется, учиться, обмениваясь опытом: на двух площадках события, сменяя друг друга выступали 32 лектора. Все — признанные эксперты во всех направлениях стоматологии.

Насколько успешным оказалось такое нон-стоп движение от развлечений к обучению и наоборот? Статистика подтверждает — формат выбрали верно: число участников около 300, прибыли из 22 городов России.

Отзывы о фестивале статистике вторят: участники однозначно отмечают, что такой формат встречи специалистов способствовал главному — общение с коллегами в непринуждённой обстановке помогало не только делится опытом, но и налаживать сотрудничество на перспективу. И… что уж там… информация, которая доносилась с точки зрения «расскажу и покажу» под шум Чёрного моря вкупе с яркими активностями, а не «под запись в конспект» в строгих учебных классах, «заходила» гораздо эффективнее.

Лектор Ирина Кобоясова:

Это был мозговой штурм по всем разделам стоматологии на двух открытых площадках. Лекции чередовались с активным отдыхом, спортом и купанием в холодном море. Подобный формат обучения очень свеж. Восприятие информации, на удивление, легкое. Было много активных дискуссий и обсуждений.

Лектор Юлия Волкова:

Стоматологи любят учиться, но просто учёбой уже мало кого удивишь. Формат, который предложил Revyline, в моей голове тоже не укладывался. Но это событие уникальное. Сложился микс тусовки и обучения. Направления — от детской стоматологии до ортопедии, функции, продвижения личного бренда врачей и руководителей клиник. Все, кто хотел, успели отдохнуть, позагорать, поплавать в море. Я выступила сама и послушала очень многих лекторов. Было очень интересно!

Итак, первый опыт «комом» явно не оказался. Планируют ли организаторы в дальнейшем проведение мероприятий в таком формате? Заявляют безапелляционно — да. Говорят: задуманное реализовали, результат, на который рассчитывали, получили точно, так что можно продолжать.

Фестиваль получился фантастическим и открыл совершенно новое направление в учебных мероприятиях. Такого соединения масштабной интенсивной учебы и не менее интенсивного отдыха еще не было! Участники довольны, все сплотились, фестиваль прошел на высоте! — признаются в том, что событие получилось таким, как задумывали, его организаторы — компания Revyline.

И тут… вероятно… самое время посочувствовать тем, кто на фестиваль по каким-либо причинам не доехал. Жалеть об этом точно стоит.