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#МыВместе: в МДЦ «Артек» провели патриотическую акцию

#МыВместе: в МДЦ «Артек» провели патриотическую акцию

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:25 28.03.2022

Артековцы 3 смены «Полюс дружбы – «Артек» вместе с вожатыми приняли участие в патриотической акции. Взрослые и дети из свечей-лампад выложили надпись #МыВместе. Своей акцией участники показали, насколько важно любить свою Родину, объединяться и защищать её безопасность.

Все, чем живет страна, находит живой отклик в Международном детском центре. На протяжении своей 96-летней истории артековцы, вожатые, волонтеры «Артека» всегда приходят на помощь тем, кто в этом нуждается, кому нужна поддержка, — отмечают в пресс-службе «Артека».

С 2014 года, когда Крым и «Артек» вернулись в родную гавань – Россию, большая артековская семья поддерживает жителей Донбасса. За 8 лет детский центр принял более 3000 детей из Луганской и Донецкой народных республик. Сотрудники оказывают гуманитарную помощь беженцам, а воспитанники «Артека» пишут искренние слова поддержки тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Сегодня всех нас объединяет любовь к нашей многонациональной России. Взрослые и дети в детском центре призывают всех объединиться, сплотиться вокруг нашей Родины. В единстве наша сила! – говорит директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

В патриотической акции приняли участие артековцы всех лагерей детского центра. На протяжении дня ребята приходили на площадку и выставляли свечи-лампады по контуру букв. Так каждый внес свой вклад в общее дело. Вечером, когда над площадью перед комплексом «Вожатый» погасли фонари, вожатые детского центра зажгли каждую лампаду. Слоган #МыВместе вспыхнул сотнями свечей!

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Рядом участники акции растянули флаг России из трех полотен – белого, синего и красного. Юные граждане нашей большой страны с любовью и гордостью смотрели на огромный триколор и огненную картину, которые преобразили вожатскую эспланаду. Слоган #МыВместе в едином патриотическом порыве объединил в «Артеке» взрослых и детей.

#МыВместе: в МДЦ «Артек» провели патриотическую акцию #МыВместе: в МДЦ «Артек» провели патриотическую акцию #МыВместе: в МДЦ «Артек» провели патриотическую акцию #МыВместе: в МДЦ «Артек» провели патриотическую акцию

Артековцы отмечают, что всем сердцем болеют за Россию, готовы поддерживать каждого, кто приносит славу нашей стране, объединяться, чтобы отстаивать её интересы и безопасность. В свою очередь вожатые признаются, что для них было очень важно принять участие в такой акции и приобщить к ней своих воспитанников.

Слоган #МыВместе объединяет всех нас в одну большую семью. Своей акцией мы сказали, что любим Россию! – говорит Юлия Гайфуллина.

Акция заставила задуматься о том, что мы делаем для страны, что для нас значит Родина, что мы можем сделать для людей, которые находятся рядом. Таким образом мы поддерживаем дух патриотизма и взращиваем его в наших воспитанниках, – подчёркивает Анастасия Довгаленко.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»


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