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На автодорогах Южного берега Крыма активно продолжаются ремонтные работы

На автодорогах Южного берега Крыма активно продолжаются ремонтные работы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:00 24.05.2021

«Крымавтодор» продолжает ремонтные работы на участках Южного берега Крыма. Как сообщает региональный офис Главного управления по реализации национальных проектов, идет замена асфальтового полотна дорог межмуниципального пользования, обустройство прилегающих территорий. Мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На участках автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения: «Малый Маяк – Бондаренково», «Ялта — Севастополь – Гаспра», «Лазурное — Рабочий уголок», «Ливадия – Симеиз», «Малый Маяк – Кипарисное», «Гончарное — Ялта — Нижняя Ореанда», «Малый Маяк – Утес», «Ялта — Севастополь – Симеиз» ведутся работы по устройству щебеночного основания под укладку бортового камня, установке дорожного бортового камня и тротуаров. Кроме того, продолжаются работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего слоя покрытия (выравнивание продольного и поперечного профиля дороги), создаются заездные карманы для общественного транспорта, на остановках общего пользования запланирована укладка новой декоративной плитки, — говорится в сообщении.

Также выполняется регулировка высотного положения люков и ливневых канализаций, вдоль всех пешеходных зон устанавливается металлическое ограждение для безопасности граждан, а вдоль всех ремонтируемых участков на опасных секциях — барьерное ограждение. На отдельных участках ведутся работы по ремонту и восстановлению подпорных стен. На время проведения работ организована регулировка движения и установлены предупреждающие знаки о проведении ремонтных работ.

На большинстве участков подрядчик в ближайшее время приступит к укладке финального слоя асфальтобетонного покрытия.

С полным перечнем дорог можно ознакомиться по ссылке.

На автодорогах Южного берега Крыма активно продолжаются ремонтные работы

Фото: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

На автодорогах Южного берега Крыма активно продолжаются ремонтные работы

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