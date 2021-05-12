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На автодорогах южного берега Крыма идут масштабные ремонтные работы

На автодорогах южного берега Крыма идут масштабные ремонтные работы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:04 12.05.2021

Подрядная организация ГУП РК «Крымавтодор» выполняет масштабный комплекс ремонтных работ на участках южного берега полуострова по замене дорожного полотна межмуниципального пользования, обустройству прилегающих территорий и улучшению инфраструктуры в целом. Мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На сегодняшний день ведутся ремонтные работы на участках автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения граница Малый Маяк — Бондаренково, Ялта — Севастополь — Гаспра, Лазурное — Рабочий уголок, Ливадия — Симеиз, Малый Маяк — Кипарисное, Гончарное — Ялта — Нижняя Ореанда, Малый Маяк — Утес, Ялта — Севастополь — Симеиз, — сообщили в пресс-службе Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Главной задачей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» является возможность передвижения жителей Крыма и отдыхающих по качественным и безопасным транспортным магистралям.

На автодорогах южного берега Крыма идут масштабные ремонтные работы На автодорогах южного берега Крыма идут масштабные ремонтные работы На автодорогах южного берега Крыма идут масштабные ремонтные работы На автодорогах южного берега Крыма идут масштабные ремонтные работы На автодорогах южного берега Крыма идут масштабные ремонтные работы На автодорогах южного берега Крыма идут масштабные ремонтные работы

На вышеуказанных участках ведутся работы по устройству щебеночного основания под укладку бортового камня, установке дорожного бортового камня и тротуаров.

Продолжаются работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего слоя покрытия (выравнивание продольного и поперечного профиля дороги), создаются заездные карманы для общественного транспорта, на остановках общего пользования запланирована укладка новой декоративной плитки. Кроме того, выполняется регулировка высотного положения люков и ливневых канализаций, вдоль всех пешеходных зон устанавливается металлическое ограждение для безопасности граждан, а вдоль всех ремонтируемых участков на опасных секциях — барьерное ограждение. На отдельных участках ведутся работы по ремонту и восстановлению подпорных стен. На время проведения работ организована регулировка движения и установлены предупреждающие знаки о проведении ремонтных работ, — отмечают специалисты.

С полным перечнем дорог можно ознакомиться по ссылке.

фото: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)

На автодорогах южного берега Крыма идут масштабные ремонтные работы

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