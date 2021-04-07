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На автодороге «Доброе – Краснолесье» идет укладка асфальта

На автодороге «Доброе – Краснолесье» идет укладка асфальта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:42 07.04.2021

Специалисты АО «ВАД» уложили 50% выравнивающего слоя асфальтобетона на дороге Доброе — Краснолесье. Сегодня дорожники асфальтируют площадки под остановки общественного транспорта. Об этом сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

На автодороге «Доброе – Краснолесье» идет укладка асфальта

На дороге «Доброе – Краснолесье» будет уложен выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, там, где её ширина не соответствует категорийным требованиям, она будет расширена. На дороге появится термопластиковая разметка, обладающая повышенной светоотражающей способностью. Помимо укладки асфальтобетона на объекте продолжается фрезерование старого покрытия, замена основания и устройство ровиков уширения, установка бортового камня и уплотнение основания тротуаров, — рассказал Назаров.

На автодороге «Доброе – Краснолесье» идет укладка асфальта

Дорога «Доброе – Краснолесье» относится к дорогам межмуниципального значения, и обеспечивает возможность выезда из этих сел на Ялтинское шоссе. Ремонт автодороги выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность участка составляет 5,6 км. Работы будут закончены до конца мая.

На автодороге «Доброе – Краснолесье» идет укладка асфальта

Фото: страница в Facebook Г.Назарова.

На автодороге «Доброе – Краснолесье» идет укладка асфальта

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