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На автодороге «Ялта – Бахчисарай» уже укладывают верхний слой асфальта
Фото: пресс-служба АО "ВАД"

На автодороге «Ялта – Бахчисарай» уже укладывают верхний слой асфальта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:06 05.11.2020

АО «ВАД» заканчивает укладку верхнего слоя покрытия на дороге «Ялта – Бахчисарай». Работы идут по правой стороне дороги в районе села Соколиное (Бахчисарайский район).

Дорожники отфрезеровали около 200 тысяч кв. метров старого покрытия, устранив дефекты с помощью выравнивающего слоя. Для этого понадобилось более 16 500 тонн асфальтобетонной смеси. После этого началась укладка верхнего слоя покрытия, — рассказали в пресс-службе подрядчика.

Дорога «Ялта – Бахчисарай» начинается от трассы «Таврида» в районе поселка Сирень. Протяженность участка ремонта — 26 километров. Согласно условиям госконтракта работы должны быть завершены до 1 декабря.

Помимо укладки асфальтобетона специалистам АО «ВАД» осталось закончить укрепление обочин и нанести разметку. Ремонт дороги будет закончен до середины ноября.

На автодороге «Ялта – Бахчисарай» уже укладывают верхний слой асфальта

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