Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ДТП в Севастополе | На автодороге «Керчь-Севастополь» опрокинулся зерновоз
актуально в республике
На автодороге «Керчь-Севастополь» опрокинулся зерновоз

На автодороге «Керчь-Севастополь» опрокинулся зерновоз

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Севастополе 13:03 11.07.2024

Сегодня в 04 часов 00 минут на 275 километре + 950 м автодороги «Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля КАМАЗ с прицепом.

Установлено, что 44-летний водитель грузовика не справился с управлением и потерял контроль над гружённым транспортным средством, в результате чего на спуске автодороги произошло опрокидывание. В результате ДТП пострадавших нет. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции для обеспечения безопасности и нормализации дорожного движения, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Узнайте больше:  Смертельное ДТП в Севастополе: погиб водитель маршрутного автобуса

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

источник: пресс-служба Управления Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 2

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ДТП в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
ДТП в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.