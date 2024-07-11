На автодороге «Керчь-Севастополь» опрокинулся зерновоз

Установлено, что 44-летний водитель грузовика не справился с управлением и потерял контроль над гружённым транспортным средством, в результате чего на спуске автодороги произошло опрокидывание. В результате ДТП пострадавших нет. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции для обеспечения безопасности и нормализации дорожного движения, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.