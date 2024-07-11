На автодороге «Керчь-Севастополь» опрокинулся зерновоз

Сегодня в 04 часов 00 минут на 275 километре + 950 м автодороги «Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля КАМАЗ с прицепом.
Установлено, что 44-летний водитель грузовика не справился с управлением и потерял контроль над гружённым транспортным средством, в результате чего на спуске автодороги произошло опрокидывание. В результате ДТП пострадавших нет. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции для обеспечения безопасности и нормализации дорожного движения, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
источник: пресс-служба Управления Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: ДТП в Севастополе