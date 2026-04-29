На Аю-Даге застряли туристы — снимали спасатели

По прибытии было установлено, что мужчина и женщина застряли на сложном скальном участке и не могли самостоятельно спуститься. Спасатели оперативно обнаружили туристов и сопроводили в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались, — уточнили в пресс-службе.

Пара подала сигнал о помощи спасателям поздно ночью. Сообщили, что не могут самостоятельно спуститься с горы Аю-Даг. На помощь отправились специалисты горной поисково-спасательной части.

В Крыму спасатели помогли двоим туристам выбраться со сложного скального участка на горе Аю-Даг в поселке Гурзуф. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

