На Аю-Даге застряли туристы — снимали спасатели

В Крыму спасатели помогли двоим туристам выбраться со сложного скального участка на горе Аю-Даг в поселке Гурзуф. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
Пара подала сигнал о помощи спасателям поздно ночью. Сообщили, что не могут самостоятельно спуститься с горы Аю-Даг. На помощь отправились специалисты горной поисково-спасательной части.
По прибытии было установлено, что мужчина и женщина застряли на сложном скальном участке и не могли самостоятельно спуститься. Спасатели оперативно обнаружили туристов и сопроводили в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались, — уточнили в пресс-службе.
источник: РИА Новости Крым
