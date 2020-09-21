На «Бархатный споттинг» в аэропорту «Симферополь» съехались любители авиации из десяти регионов

В Международном аэропорту «Симферополь» прошел традиционный, уже четвертый в истории «Бархатный споттинг». Его участниками стали фотографы из Ростова-на-Дону, Челябинска, Твери, Санкт-Петербурга, Норильска, Новороссийска, Краснодара, различных городов Крыма, Подмосковья, Ленинградской и Магаданской областей.

С утра и до заката любители авиации снимали взлеты, посадки, руление десятков самолетов. В объективы попали различные типы лайнеров Airbus и Boeing, включая широкофюзеляжные Boeing 747 и Boeing 777, а также отечественные SSJ100 и Як-42. Кульминацией дня стали съемки самолетов с перрона на закате. Партнерами «Бархатного споттинга» в аэропорту «Симферополь» в этом году стали авиакомпании «Азимут», «Уральские авиалинии», Smartavia, S7 Airlines и Red Wings. По итогам споттинга будет проведен конкурс, и авторы лучших фотографий получат сертификаты на перелет от авиакомпаний «Азимут» и Red Wings, наборы сувенирной продукции от Smartavia, «Уральских авиалиний» и Пивобезалкогольного комбината «Крым», модель самолета от S7 Airlines. Споттеры также смогут выиграть ужин на две персоны в ресторане и кафе SIMFERO и рюкзаки с сувенирами от аэропорта «Симферополь», — сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь».

«Бархатный споттинг» проводится в аэропорту «Симферополь» с 2017 года. Он приурочен к завершению высокого курортного сезона в Крыму.

СПРАВКА: Споттинг — вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолетами и их фотографировании. Местом съемки обычно служит аэропорт или территория за его пределами. В аэропорту «Симферополь» споттеры снимают заход на посадку, приземление, руление и взлет самолетов. Также они могут понаблюдать и сфотографировать наземные операции по обслуживанию воздушных судов на перроне.

фото: пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь»