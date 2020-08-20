На берегу Черного моря воспитанники МДЦ «Артек» развернули огромный триколор

Грандиозным морским действием 19 августа 2020 года завершилась в МДЦ «Артек» 9 смена «Детская АРТ-резиденция». Артековцы собрались на берегу детского лагеря «Морской» – каждый лагерь на своей пляжной карте. В бухту детского центра вошли артековские корабли разной величины и с разной историей. У самых волн Черного моря развернулся 500-метровый триколор. Так, в канун Дня флага России в «Артеке» завершили смену и поздравили с праздником друг друга и всех россиян.

Морское действие открыли парусные яхты «Оптимист», возглавила колонну парусно-моторная яхта «Круиз» с Абсолютом на борту. Затем свой ход начинает Ботик Петра Великого – на точной копии исторического судна в гости ребятам прибыли Иван Грозный, Петр I и Екатерина II. А вот на катерах Александр Пушкин, «Бегущая по волнам» и царь морей Нептун со своей свитой. Затем следуют шлюпки ЯЛ-6 «Память Азова», «Федор Ушаков», «Память Варяга», «Память Меркурия», моторные и гребные лодки, каяки. В этот памятный вечер для артековцев ожила настоящая сказка – для них, словно по Грину, «сверкнули алые паруса белого корабля». Это двухмачтовая гафельная шхуна «Святая Татьяна» доставила к берегам «Артека» героев-романтиков на все времена – Ассоль и Грея, — рассказали в пресс-службе МДЦ.

А когда на пирсах зажглись костры Дружбы, в честь наступающего Дня Флага России и самой большой страны на планете, на территории которой проживает более ста народов, считающих Россию своей Отчизной, артековцы развернули триколор. 500-метровое бело-сине-красное полотнище в такт морской волны одновременно пришло в движение на семи пляжных картах «Морского».

Шоу многочисленных катеров с флагами РФ и Гимн России стали кульминационной точкой всего торжественного действа. А затем юные воспитанники по традиции прочитали клятву артековцев, пообещали друг другу хранить дружбу, обретенную здесь, и быть верными девизу «артековец сегодня – артековец всегда».

В этот прощальный вечер в «Артеке» загорелись сразу семь звезд. Знаком общественного признания «Звезда Артека» за высокие личные достижения, успешное участие в программах детского центра, уважение сверстников и артековского сообщества награждены:

Артур Согоян, город Алушта, детский лагерь «Кипарисный»;

Роберта Хасанова, город Керчь, детский лагерь «Лазурный»;

Александр Карпов, город Евпатория, детский лагерь «Лесной»;

Роман Веренжак, Симферопольский район, пгт. Молодежное, детский лагерь «Морской»;

Михаил Силкин, город Феодосия, детский лагерь «Озерный»;

Дмитрий Хромов, город Симферополь, детский лагерь «Полевой»;

Илья Сыров, город Симферополь, детский лагерь «Речной».

Как отметил директор «Артека» Константин Федоренко, 9 смена с участием более тысячи ребят из Крыма и Севастополя стала еще одним подтверждением того, что, несмотря на множество различий, всех ребят объединило одно общее желание – узнавать друг друга и постигать окружающий мир.

Дружба между детьми – это огромное достижение. Это их личный вклад в укрепление мира и взаимопонимания между народами, – считает руководитель детского центра.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»