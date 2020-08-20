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На берегу Черного моря воспитанники МДЦ "Артек" развернули огромный триколор

На берегу Черного моря воспитанники МДЦ «Артек» развернули огромный триколор

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:33 20.08.2020

Грандиозным морским действием 19 августа 2020 года завершилась в МДЦ «Артек» 9 смена «Детская АРТ-резиденция». Артековцы собрались на берегу детского лагеря «Морской» – каждый лагерь на своей пляжной карте. В бухту детского центра вошли артековские корабли разной величины и с разной историей. У самых волн Черного моря развернулся 500-метровый триколор. Так, в канун Дня флага России в «Артеке» завершили смену и поздравили с праздником друг друга и всех россиян.

Морское действие открыли парусные яхты «Оптимист», возглавила колонну парусно-моторная яхта «Круиз» с Абсолютом на борту. Затем свой ход начинает Ботик Петра Великого – на точной копии исторического судна в гости ребятам прибыли Иван Грозный, Петр I и Екатерина II. А вот на катерах Александр Пушкин, «Бегущая по волнам» и царь морей Нептун со своей свитой. Затем следуют шлюпки ЯЛ-6 «Память Азова», «Федор Ушаков», «Память Варяга», «Память Меркурия», моторные и гребные лодки, каяки. В этот памятный вечер для артековцев ожила настоящая сказка –  для них, словно по Грину, «сверкнули алые паруса белого корабля». Это двухмачтовая гафельная шхуна «Святая Татьяна» доставила к берегам «Артека» героев-романтиков на все времена – Ассоль и Грея, — рассказали в пресс-службе МДЦ.

А когда на пирсах зажглись костры Дружбы, в честь наступающего Дня Флага России и самой большой страны на планете, на территории которой проживает более ста народов, считающих Россию своей Отчизной, артековцы развернули триколор. 500-метровое бело-сине-красное полотнище в такт морской волны одновременно пришло в движение на семи пляжных картах «Морского».

Шоу многочисленных катеров с флагами РФ и Гимн России стали кульминационной точкой всего торжественного действа. А затем юные воспитанники по традиции прочитали клятву артековцев, пообещали друг другу хранить дружбу, обретенную здесь, и быть верными девизу «артековец сегодня – артековец всегда».

В этот прощальный вечер в «Артеке» загорелись сразу семь звезд. Знаком общественного признания «Звезда Артека» за высокие личные достижения, успешное участие в программах детского центра, уважение сверстников и артековского сообщества награждены:

  • Артур Согоян, город Алушта, детский лагерь «Кипарисный»;
  • Роберта Хасанова, город Керчь, детский лагерь «Лазурный»;
  • Александр Карпов, город Евпатория, детский лагерь «Лесной»;
  • Роман Веренжак, Симферопольский район, пгт. Молодежное, детский лагерь «Морской»;
  • Михаил Силкин, город Феодосия, детский лагерь «Озерный»;
  • Дмитрий Хромов, город Симферополь, детский лагерь «Полевой»;
  • Илья Сыров, город Симферополь, детский лагерь «Речной».

На берегу Черного моря воспитанники МДЦ "Артек" развернули огромный триколор На берегу Черного моря воспитанники МДЦ "Артек" развернули огромный триколор На берегу Черного моря воспитанники МДЦ "Артек" развернули огромный триколор На берегу Черного моря воспитанники МДЦ "Артек" развернули огромный триколор На берегу Черного моря воспитанники МДЦ "Артек" развернули огромный триколор На берегу Черного моря воспитанники МДЦ "Артек" развернули огромный триколор На берегу Черного моря воспитанники МДЦ "Артек" развернули огромный триколор На берегу Черного моря воспитанники МДЦ "Артек" развернули огромный триколор На берегу Черного моря воспитанники МДЦ "Артек" развернули огромный триколор На берегу Черного моря воспитанники МДЦ "Артек" развернули огромный триколор

Как отметил директор «Артека» Константин Федоренко, 9 смена с участием более тысячи ребят из Крыма и Севастополя стала еще одним подтверждением того, что, несмотря на множество различий, всех ребят объединило одно общее желание – узнавать друг друга и постигать окружающий мир.

Дружба между детьми – это огромное достижение. Это их личный вклад в укрепление мира и взаимопонимания между народами, – считает руководитель детского центра.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»

На берегу Черного моря воспитанники МДЦ "Артек" развернули огромный триколор

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