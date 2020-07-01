Горячие новости
Главная | Власть в Крыму | Черноморский флот | На Черноморском флоте проходит учение по обороне объектов от воздушного нападения

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Черноморском флоте проходит учение по обороне объектов от воздушного нападения
Фото: отдел информобеспечения ЧФ

На Черноморском флоте проходит учение по обороне объектов от воздушного нападения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 11:51 01.07.2020

В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота подразделения зенитно-ракетного полка из состава армейского корпуса ЧФ приступили к отработке совместных задач в районе интенсивных полётов авиации.

Как уточняет отдел информационного обеспечения ЧФ, мероприятия боевой подготовки проводятся в районах аэродромов базирования самолётов Морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Основной целью является отработка слаженности расчетов и батарей полка при организации обороны важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника с выполнением электронных пусков. В совместных тренировках с зенитными расчетами участвуют самолёты Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, самолёты АН-26, Бе-12 и вертолёты Морской авиации и ПВО ЧФ, — говорится в сообщении отдела информобеспечения ЧФ.

Всего к участию в учении привлечено порядка 200 военнослужащих и около 40 единиц вооружения и военной техники.

На Черноморском флоте проходит учение по обороне объектов от воздушного нападения

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.