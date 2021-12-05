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На Черноморском флоте прошла Морская коллегия Русского географического общества

На Черноморском флоте прошла Морская коллегия Русского географического общества

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 19:22 05.12.2021

На Черноморском флоте прошло заседание Морской коллегии Севастопольского городского отделения Русского географического общества (РГО). Как сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) мероприятие прошло на борту флагманского корабля ЧФ – Гвардейского ракетного крейсера «Москва».

На Черноморском флоте прошла Морская коллегия Русского географического общества

В ходе коллегии были подведены итоги работы за 2021 год, намечены планы и перспективы взаимодействия в 2022 году. Также участники Морской коллегии рассмотрели вопросы проведения совместной с Черноморским флотом научно-исследовательской экспедиции, а также обсудили подходы к сохранению исторической памяти и культурного морского наследия Севастополя и флота, — говорится в сообщении.

На Черноморском флоте прошла Морская коллегия Русского географического общества

Напомним, Морская коллегия создана в соответствии с решением Совета Севастопольского отделения РГО и действует в целях развития географической науки, изучения и сохранения уникальной экосистемы Черного моря, организации экспедиционной деятельности, в том числе подводных исследований, сохранения славных морских традиций России и города-Героя Севастополя, морского исторического и культурного наследия, изучения истории Черноморского флота.

На Черноморском флоте прошла Морская коллегия Русского географического общества

Фото: пресс-служба ЮВО.

На Черноморском флоте прошла Морская коллегия Русского географического общества

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