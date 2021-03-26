Горячие новости
Главная | Власть в Крыму | Черноморский флот | На Черноморском флоте прошло учение отряда малых противолодочных кораблей и боевого расчёта БРК «Утёс»

crimeapress_news

реклама в крыму
На Черноморском флоте прошло учение отряда малых противолодочных кораблей и боевого расчёта БРК «Утёс»

На Черноморском флоте прошло учение отряда малых противолодочных кораблей и боевого расчёта БРК «Утёс»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 20:41 26.03.2021

На Черноморском флоте прошли совместные ракетные стрельбы экипажей малых противолодочных кораблей (МПК) «Суздалец» и «Касимов» и боевого расчёта берегового ракетного комплекса (БРК) шахтного базирования «Утёс». Как отмечает пресс-служба Южного военного округа, в ходе планового двустороннего учения отряд кораблей отрабатывал действия по отражению зенитными средствами ракетного удара условного противника.

При выполнении учебных манёвров в море личный состав ракетно-артиллерийских боевых частей МПК «Суздалец» и «Касимов» обнаружил и взял на сопровождение воздушную цель, роль которой выполняла ракета «Прогресс», выпущенная по условному противнику боевым расчётом БРК «Утёс».

На дистанции поражения по ракете был применён зенитный ракетный комплекс ЗРК «Оса-М», стоящий на вооружении малых противолодочных кораблей. В результате учения воздушная цель была успешно уничтожена пуском 4 ракет ЗРК «Оса-М» с обоих малых противолодочных кораблей, — говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности морской полигон в акватории Чёрного моря, в котором проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства. Задачи по закрытию района выполняли более 15 боевых кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота.

На Черноморском флоте прошло учение отряда малых противолодочных кораблей и боевого расчёта БРК «Утёс»

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.