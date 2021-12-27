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На Черноморском флоте прошло учение с подразделениями связи и радиоэлектронной борьбы  
Фото: пресс-служба ЮВО

На Черноморском флоте прошло учение с подразделениями связи и радиоэлектронной борьбы  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:44 27.12.2021

Специалисты подразделений связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Черноморского флота провели двустороннее учение по противоборству друг другу в полевых условиях.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в ходе учения военнослужащие развернули полевой узел связи и сети широкополосного беспроводного доступа для организации устойчивых каналов связи между подразделениями и командованием. Для организации срыва ведения переговоров специалистами РЭБ были проведены мероприятия по радиоразведке и подавлению выявленных каналов связи.

Связисты ЧФ отработали задачи по совершению марша на штатной технике в указанные районы, переходу на резервные каналы проводной, радиорелейной и спутниковой связи, а также передачи срочных радиограмм с помощью специального шифровального оборудования в сложных помеховых условиях.

Кроме того, одной из главных целей учения стала подготовка подразделений связи флота к участию в отборочных этапах конкурса «Уверенный приём» в рамках армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022), — говорится в сообщении.

Всего в учении приняли участие более 500 военнослужащих флота, было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе командно-штабные машины Р-149МА1, цифровые комплексы связи, станции РЭБ «Красуха» и «Борисоглебск».

На Черноморском флоте прошло учение с подразделениями связи и радиоэлектронной борьбы  

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