Прямо сейчас:
Главная | Власть в Крыму | Черноморский флот | На Черноморском флоте состоялось учение по борьбе с безэкипажными катерами и подводными диверсантами
актуально в республике
На Черноморском флоте состоялось учение по борьбе с безэкипажными катерами и подводными диверсантами
Фото: пресс-служба ЮВО

На Черноморском флоте состоялось учение по борьбе с безэкипажными катерами и подводными диверсантами

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 19:56 23.01.2024

В Крымской военно-морской базе Черноморского флота было проведено учение по борьбе с безэкипажными катерами и подводными диверсантами.

На первом этапе учения боевые расчеты, предназначенные для поражения безэкипажных катеров (БЭК), отработали алгоритм действий по обнаружению и распределению целей для их гарантированного их поражения, а также способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки БЭК. На втором этапе учения военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами Черноморского флота отработали подводную оборону, выполнили водолазные спуски под воду, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Мероприятие боевой подготовки было проведено в акватории Севастопольской бухты с применением поисково-спасательных комплексов, установленных на противодиверсионных и патрульных катерах, и с проведением бомбо- и гранатометаний на внешнем рейде.

Просмотры: 2 117

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Черноморский флот России

Комментарии для сайта Cackle
Черноморский флот России
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.