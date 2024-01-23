На Черноморском флоте состоялось учение по борьбе с безэкипажными катерами и подводными диверсантами

В Крымской военно-морской базе Черноморского флота было проведено учение по борьбе с безэкипажными катерами и подводными диверсантами.

На первом этапе учения боевые расчеты, предназначенные для поражения безэкипажных катеров (БЭК), отработали алгоритм действий по обнаружению и распределению целей для их гарантированного их поражения, а также способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки БЭК. На втором этапе учения военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами Черноморского флота отработали подводную оборону, выполнили водолазные спуски под воду, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Мероприятие боевой подготовки было проведено в акватории Севастопольской бухты с применением поисково-спасательных комплексов, установленных на противодиверсионных и патрульных катерах, и с проведением бомбо- и гранатометаний на внешнем рейде.