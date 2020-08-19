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На диких и труднодоступных пляжах Севастополя каякеры... убирают мусор
фото: «Федерация каякинга», Севастополь

На диких и труднодоступных пляжах Севастополя каякеры… убирают мусор

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:58 19.08.2020

Каждый вторник «Федерация каякинга» Севастополя проводит субботники на диких и труднодоступных пляжах. Каяки для участников акции предоставляются бесплатно.

Мы проводим акции для того, чтобы рассказать и показать другим, что путешествовать можно осознанно с пользой, не нанося урон окружающей среде. Как в нашем случае: во время прогулки на каяке забрать с собой с дикого пляжа мешок мусора, — цитирует «Севастопольская газета» координатора акций Катерину Пименову.

На самом деле морские субботники проводят уже восемь лет, но если раньше федерация устраивала экологические акции один-два раза в год, то этим летом было решено собирать мусор каждый вторник.

Почему будние дни? Прокат каяков для участников у нас бесплатный. Каяки предоставляет нам школа каякинга Blackseakayak, и вторник удобен им. Несмотря на то, что будний день, участники у нас есть всегда, — говорит Катерина Пименова.

Принять участие может любой желающий, у кого есть хотя бы небольшой опыт управления каяком на море. Записаться на ближайшую акцию можно в соцсетях федерации каякинга.

Федерация каякинга в соцсетях: vk.com/kayakpaddler, instagram.com/sevkayak/.

На диких и труднодоступных пляжах Севастополя каякеры... убирают мусор

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