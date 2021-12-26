На дорогах Севастополя – новые камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

Сотрудники Центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции Севастополя проводят мероприятия по стабилизации дорожно-транспортной обстановки на автодорогах города

Оснащение дорог специальными фото видеокамерами снижает аварийность и позволяет сделать дороги города более безопасными для участников дорожного движения. Для этого сотрудниками Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по г. Севастополю проводится большая работа, — рассказали в Госавтоинспекции.

Новые камеры.

В поселке Терновка Балаклавского района в эксплуатацию вводится стационарный комплекс автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. Также автоинспекторами организовано применение передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД в наиболее аварийно-опасных локациях района.

В Гагаринском районе, на территориях, где произошли дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими, также прорабатываются вопросы установки комплексов автоматической фиксации нарушений. Также в направлении автодороги «Севастополь — порт Камышовая бухта» планируется введение в эксплуатацию трёх комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Сейчас на месте ежедневно работает передвижной комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД.

Для стабилизации аварийности в Нахимовском районе на возникшем аварийно-опасном участке к подъезду посёлка Кача установлен комплекс автоматической фиксации нарушений. Кроме того, планируется установка стационарного комплекса на проспекте Победы, в районе дома №38, где ранее произошел ряд ДТП, связанных с наездом на пешеходов.

Чтобы исключить ДТП, связанные с выездом на полосу встречного движения, Центром автоматической фиксации административных правонарушений планируется ввести в эксплуатацию три комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД РФ на участке, где ранее произошло ДТП с погибшими на автодороге «Ялта – Севастополь», а также на потенциально аварийно-опасном направлении автодороги «Севастополь — порт Камышовая бухта», — отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что места размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации размещены на официальном сайте ГИБДД.

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