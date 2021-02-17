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На дорогах Севастополя в 2021 году успели "отличиться" десять новичков-водителей
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

На дорогах Севастополя в 2021 году успели «отличиться» десять новичков-водителей

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Севастополе 20:21 17.02.2021

С начала 2021 года в Севастополе зарегистрировано десять ДТП, совершенных водителями со стажем управления транспортными средствами менее двух лет, в которых три человека  получили ранения.

Причинами этих происшествий стали: несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом, неправильный выбор дистанции и бокового интервала, несоблюдение очередности проезда и несоответствие скорости конкретным условиям движения, — рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по городу Севастополю.

По информации, поступившей из Республики Крым, выпускник севастопольской автошколы во время движения по автодороге «Таврида» неправильно выбрал безопасную скорость, не справился  с управлением транспортным средством и выехал за пределы проезжей части дороги с последующим опрокидыванием, в результате два человека получили ранения.

Госавтоинспекция Севастополя призывает начинающих водителей к соблюдению скоростного режима и правил безопасного маневрирования, также обращает внимание, что  при проезде пешеходных переходов необходимо снижать скорость.

На дорогах Севастополя в 2021 году успели "отличиться" десять новичков-водителей

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