На дорогах Севастополя в 2021 году успели «отличиться» десять новичков-водителей

С начала 2021 года в Севастополе зарегистрировано десять ДТП, совершенных водителями со стажем управления транспортными средствами менее двух лет, в которых три человека получили ранения.

Причинами этих происшествий стали: несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом, неправильный выбор дистанции и бокового интервала, несоблюдение очередности проезда и несоответствие скорости конкретным условиям движения, — рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по городу Севастополю.



По информации, поступившей из Республики Крым, выпускник севастопольской автошколы во время движения по автодороге «Таврида» неправильно выбрал безопасную скорость, не справился с управлением транспортным средством и выехал за пределы проезжей части дороги с последующим опрокидыванием, в результате два человека получили ранения.

Госавтоинспекция Севастополя призывает начинающих водителей к соблюдению скоростного режима и правил безопасного маневрирования, также обращает внимание, что при проезде пешеходных переходов необходимо снижать скорость.