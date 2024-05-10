На дорогах Севастополя пьяному водителю делать нечего

В эти майские дни сотрудники Госавтоинспекции Севастополя взяли на особый контроль нетрезвых водителей.

По статистике, в период праздников увеличивается число ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения, а также отмечается рост аварийности с участием детей и подростков. В этой связи Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и мер безопасности, а также об обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, — отметили в ГИБДД.

Проверки на дорогах проводятся регулярно и ежедневно.

Госавтоинспекция напоминает:

В соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Отказ гражданина от освидетельствования на данное состояние также не является спасением: нарушитель лишается водительского удостоверения и ему грозит серьёзный штраф.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от медосвидетельствования, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей, а также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю будет грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.