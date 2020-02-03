На дороге «Соколиное – Ай-Петри» сошел оползень

«Крымавтодор» сообщает, что на автомобильной дороге от села Соколиное до Ай-Петри (дорога на плато со стороны Бахчисарая) произошел оползень. Проезд перекрыт.

В связи с угрозой чрезвычайной ситуации ГУП РК «Крымавтодор», согласно разработанному регламенту по взаимодействия при угрозе чрезвычайной ситуации, проинформировали ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республики Крым», ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым», УГИБДД МВД по Республики Крым, Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым о произошедшем на данном участке автомобильной дороги, сотрудниками Бахчисарайского филиала ГУП РК «Крымавтодор» были выставлены соответствующие дорожные знаки, место обрушение ограждено. Движение временно ограниченно, — сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымавтодор».

Также на автомобильной дороге со стороны Ялты на плато Ай-Петри произошло частичное обрушение подпорной стенки. Дорожники уже приступили к ликвидации последствий обрушения. Ограничения движения на данном участке нет.

Фото: ГУП РК «Крымавтодор».