На Федюхиных высотах в Севастополе открылась выставка исторического костюма

В Севастополе, в парке живой истории «Федюхины высоты» открылась выставка, посвящённая историческим костюмам. Как сообщает Туристический портал Крыма, посетители увидят одежду, которую носили начиная с времён Античности до XIX века.

На выставке представлены мужские и женские наряды эпохи Античности, средневековые доспехи, а также костюмы времён Первой обороны Севастополя – солдатские шинели, одежда русских моряков, французских гренадёров и др. Значительная часть экспонатов предоставлена Севастопольским военно-историческим клубом, — отмечает Турпортал.

Специально для гостей выставки также оборудована стилизованная рождественская фотозона «На севастопольских бастионах 1854-55 гг.», где желающие могут сделать памятные снимки в костюмах XIX века.

Выставка работает с 10:00 до 16:00. Мероприятие платное. Справки по телефону: +7 978 240-20-20. Адрес: г. Севастополь, парк «Федюхины высоты», ул. Ясная, 45.

Фото со страницы парка живой истории «Федюхины высоты» в ВКонтакте.