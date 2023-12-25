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На Федюхиных высотах в Севастополе открылась выставка исторического костюма

На Федюхиных высотах в Севастополе открылась выставка исторического костюма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 14:59 25.12.2023

В Севастополе, в парке живой истории «Федюхины высоты» открылась выставка, посвящённая историческим костюмам. Как сообщает Туристический портал Крыма, посетители увидят одежду, которую носили начиная с времён Античности до XIX века.

На Федюхиных высотах в Севастополе открылась выставка исторического костюма

На выставке представлены мужские и женские наряды эпохи Античности, средневековые доспехи, а также костюмы времён Первой обороны Севастополя – солдатские шинели, одежда русских моряков, французских гренадёров и др. Значительная часть экспонатов предоставлена Севастопольским военно-историческим клубом, — отмечает Турпортал.

На Федюхиных высотах в Севастополе открылась выставка исторического костюма

Специально для гостей выставки также оборудована стилизованная рождественская фотозона «На севастопольских бастионах 1854-55 гг.», где желающие могут сделать памятные снимки в костюмах XIX века.

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На Федюхиных высотах в Севастополе открылась выставка исторического костюма

Выставка работает с 10:00 до 16:00. Мероприятие платное. Справки по телефону: +7 978 240-20-20. Адрес: г. Севастополь, парк «Федюхины высоты», ул. Ясная, 45.

На Федюхиных высотах в Севастополе открылась выставка исторического костюма

Фото со страницы парка живой истории «Федюхины высоты» в ВКонтакте.

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