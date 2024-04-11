В Симферополе почтили память узников лагеря «Картофельный городок»

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Сегодня в Симферополе, на месте бывшего нацистского пересыльного лагеря «Картофельный городок» по улице Жени Жигалиной, состоялся траурный митинг, где почтили память узников лагеря.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города Симферополя Александр Семенченко, должностные лица администрации крымской столицы и депутаты Симферопольского городского совета, сотрудники прокуратуры города Симферополя, члены ветеранских организаций, представители духовенства и общественности, а также жители и гости крымской столицы.

Собравшиеся почтили погибших минутой молчания и возложили венки и цветы к памятному знаку жертвам нацистского пересыльного лагеря «Картофельный городок».

Заместитель главы администрации города Александр Семенченко подчеркнул, что симферопольцы трепетно хранят память о великом подвиге своих соотечественников в Великой Отечественной войне:

Сегодня мы чтим память всех тех, кто был захвачен фашистами и отправлен в концентрационные лагеря, погиб от жестокости нацистского режима. Мы вспоминаем тех, кого уже не вернуть, и те страшные годы войны, когда погибли миллионы людей, преклоняемся перед мужеством, силой духа и верой всех, кто прошел через концлагеря. Наш общий долг перед ушедшими и выжившими – помнить о чудовищных страницах истории, стойкости, мужестве и подвиге непокорённых узников фашистских лагерей.

После возложения цветов для всех гостей провели экскурсию по музею на территории бывшего нацистского лагеря «Картофельный городок».

Фото и материалы: пресс-служба администрации Симферополя.