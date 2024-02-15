Стартовал конкурс на разработку эскиза медали «80 лет освобождения Севастополя от фашистских захватчиков»

Стартовал конкурс на разработку эскиза медали «80 лет освобождения Севастополя от фашистских захватчиков», продлится он до 4 марта 2024 года. Организатор конкурса – департамент труда и социальной защиты населения, конкурс приурочен к 80-летию со дня важнейшего исторического события — освобождения Севастополя от фашистских захватчиков (09.05.1944).

Принять участие могут граждане Российской Федерации лично или в составе авторских коллективов.

Для участия необходимо:

нарисовать эскиз медали;

заполнить заявку на участие в конкурсе по форме (ФОРМА);

заполнить и подписать согласие на обработку персональных данных (СОГЛАСИЕ);

описать эскиз с обоснованием применения тех или иных символов, ценностно-смыслового содержания элементов дизайна медали, ее наименования, материала изготовления, ориентировочной стоимости.

Описание не должно содержать более 500 знаков. Данные документы вместе с эскизом медали необходимо направить на адрес электронной почты: dtszn@sev.gov.ru до 4 марта 2024 г.

Основные критерии оценки эскиза:

оригинальность решений;

высокая художественная выразительность и эстетичный внешний вид;

соответствие медали тематике конкурса.

Комиссия оценивает эскиз медали по балльной системе от одного до десяти в соответствии с критериями. По результатам оценки конкурсных материалов комиссией будет определен победитель, набравший наибольшее количество баллов. Далее победитель конкурса совместно с профессиональным дизайнером подготовит финальную версию макета медали для ее производства.