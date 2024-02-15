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Стартовал конкурс на разработку эскиза медали «80 лет освобождения Севастополя от фашистских захватчиков»

Стартовал конкурс на разработку эскиза медали «80 лет освобождения Севастополя от фашистских захватчиков»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 16:45 15.02.2024

Стартовал конкурс на разработку эскиза медали «80 лет освобождения Севастополя от фашистских захватчиков», продлится он до 4 марта 2024 года. Организатор конкурса – департамент труда и социальной защиты населения, конкурс приурочен к 80-летию со дня важнейшего исторического события — освобождения Севастополя от фашистских захватчиков (09.05.1944).

Принять участие могут граждане Российской Федерации лично или в составе авторских коллективов.

Для участия необходимо:

  • нарисовать эскиз медали;
  • заполнить заявку на участие в конкурсе по форме (ФОРМА);
  • заполнить и подписать согласие на обработку персональных данных (СОГЛАСИЕ);
  • описать эскиз с обоснованием применения тех или иных символов, ценностно-смыслового содержания элементов дизайна медали, ее наименования, материала изготовления, ориентировочной стоимости.
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Описание не должно содержать более 500 знаков. Данные документы вместе с эскизом медали необходимо направить на адрес электронной почты: dtszn@sev.gov.ru до 4 марта 2024 г.

Основные критерии оценки эскиза:

  • оригинальность решений;
  • высокая художественная выразительность и эстетичный внешний вид;
  • соответствие медали тематике конкурса.

Комиссия оценивает эскиз медали по балльной системе от одного до десяти в соответствии с критериями. По результатам оценки конкурсных материалов комиссией будет определен победитель, набравший наибольшее количество баллов. Далее победитель конкурса совместно с профессиональным дизайнером подготовит финальную версию макета медали для ее производства.

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