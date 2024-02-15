Стартовал конкурс на разработку эскиза медали «80 лет освобождения Севастополя от фашистских захватчиков», продлится он до 4 марта 2024 года. Организатор конкурса – департамент труда и социальной защиты населения, конкурс приурочен к 80-летию со дня важнейшего исторического события — освобождения Севастополя от фашистских захватчиков (09.05.1944).
Принять участие могут граждане Российской Федерации лично или в составе авторских коллективов.
Для участия необходимо:
- нарисовать эскиз медали;
- заполнить заявку на участие в конкурсе по форме (ФОРМА);
- заполнить и подписать согласие на обработку персональных данных (СОГЛАСИЕ);
- описать эскиз с обоснованием применения тех или иных символов, ценностно-смыслового содержания элементов дизайна медали, ее наименования, материала изготовления, ориентировочной стоимости.
Описание не должно содержать более 500 знаков. Данные документы вместе с эскизом медали необходимо направить на адрес электронной почты: dtszn@sev.gov.ru до 4 марта 2024 г.
Основные критерии оценки эскиза:
- оригинальность решений;
- высокая художественная выразительность и эстетичный внешний вид;
- соответствие медали тематике конкурса.
Комиссия оценивает эскиз медали по балльной системе от одного до десяти в соответствии с критериями. По результатам оценки конкурсных материалов комиссией будет определен победитель, набравший наибольшее количество баллов. Далее победитель конкурса совместно с профессиональным дизайнером подготовит финальную версию макета медали для ее производства.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: история Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: история Севастополя