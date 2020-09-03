На фестивале «Таврида-АРТ» выявлены больные коронавирусом

Новая коронавирусная инфекция выявлена у нескольких участников фестиваля «Таврида-АРТ», который проходит под Судаком. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову.

Если говорить про COVID, несколько человек были выявлены с положительным результатом. Они были направлены в ковидный госпиталь. Контактные были также выявлены, они находятся в обсервации, – сообщила Скворцова журналистам.

Сколько человек заразились COVID-19, руководитель ФМБА не уточнила. Она добавила, что с момента открытия, которое состоялось накануне, к врачам обратились 17 человек, проблем у них не выявлено.

Первый замруководителя администрации Президента России Сергей Кириенко рассказал журналистам, что всех въезжающих на фестиваль проверяют на коронавирус.

Меня тоже вчера остановили на въезде и правильно сделали – до тех пор, пока я не прошел тест и не дождался результата. Здесь хорошие тесты ФМБА – 15-минутные. Только после этого разрешают зайти на территорию, – отметил он.

Кириенко уточнил, что на территории, где проводится фестиваль «Таврида-АРТ», находятся около трех тысяч человек.