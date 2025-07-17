На горе Южная Демерджи сотрудники «КРЫМ-СПАС» спасали людей

Для оказания помощи выезжала дежурная смена из 4-х сотрудников Алуштинского аварийно-спасательного отряда. Спасатели, обнаружив пострадавших на скальном вертикальном склоне выше Долины Привидений, спустились к ним при помощи альпинистского снаряжения. Проложив вертикальные веревочные перила, сотрудники «КРЫМ-СПАС» по очереди эвакуировали туристов вниз по склону, после чего сопроводили их на пешеходную тропу в Долине Привидений. В медпомощи они не нуждались. Работы усложнялись темным временем суток и сложным рельефом, — сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

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