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На горе Южная Демерджи сотрудники "КРЫМ-СПАС" спасали людей
фото: пресс-служба МЧС Крыма

На горе Южная Демерджи сотрудники «КРЫМ-СПАС» спасали людей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:36 17.07.2025

Трое туристов, из них двое несовершеннолетних, поднимаясь на вершину горы Южная Демерджи, сошли с тропы и оказались на труднодоступном горном участке. Самостоятельно продолжить движение не могли. Итог: потребовалась их эвакуация из горно-лесной зоны.

Для оказания помощи выезжала дежурная смена из 4-х сотрудников Алуштинского аварийно-спасательного отряда. Спасатели, обнаружив пострадавших на скальном вертикальном склоне выше Долины Привидений, спустились к ним при помощи альпинистского снаряжения. Проложив вертикальные веревочные перила, сотрудники «КРЫМ-СПАС» по очереди эвакуировали туристов вниз по склону, после чего сопроводили их на пешеходную тропу в Долине Привидений. В медпомощи они не нуждались. Работы усложнялись темным временем суток и сложным рельефом, — сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. 

МЧС Республики Крым настоятельно рекомендует:

✅ни в коем случае не сходить с туристических маршрутов;
✅рассчитывать  свои силы и время возвращения при посещении горно-лесной местности;
✅не сокращать путь за счет безопасности.

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