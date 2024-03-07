На инвестиционной карте России больше двух сотен крымских площадок

Министерство экономического развития РФ разработало инвестиционную карту России. Она уже введена в эксплуатацию и доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов. Карту представил Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе пленарного заседания Дня предпринимательства форума-выставки «Россия» на ВДНХ.

Платформа основана на данных инвестиционных карт субъектов РФ, которые разработали в ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова.

По словам Максима Решетникова, для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода. На карту загружены данные почти о 14 тысячах инвестиционных площадках: их размеры, оснащение, доступные меры поддержки.

Республика Крым на данный момент представила данные о 244 площадках. Республика предоставляет информацию по актуализации площадок один раз в квартал. Всегда можно обратиться в Корпорацию развития Республики Крым для подбора необходимой площадки. Кроме того, на территории республики функционирует Свободная экономическая зона, индустриальные парки, — сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Крым Ирина Кивико.

Карту разработали по запросу бизнеса, её уже оценили представители «Деловой России», Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты РФ. Регулярное наполнение и обновление инвестиционной карты обеспечивают региональные органы исполнительной власти и агентства инвестиционного развития. На карту уже нанесены готовые промплощадки, земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства, помещения для малого бизнеса.

Можно оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры – от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, на карточках участков указаны условия техприсоединения.

Карта позволяет искать площадки в разных регионах и сравнивать их возможности. Здесь собраны сведения о ключевых макроэкономических показателях субъектов России, которые могут оказать влияние на реализацию проекта. Все это позволяет оценивать затраты по проекту и подбирать меры государственной поддержки.

По информации пресс-службы министерства экономического развития РК.