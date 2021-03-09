На этой неделе стартует проект «Ялта — город современных профессий»

В старших классах перед подростками встают важные вопросы: какую профессию выбрать, чтобы стать успешным, как разобраться со своими интересами, почему необходимо целенаправленно готовиться к сдаче экзаменов и поступлению в ВУЗ или колледж, как определить наиболее подходящие профессиональные направления. Ответить на эти и другие вопросы подросткам довольно непросто. Поэтому очень часто они выбирают ту или иную профессию и… ошибаются, — цитирует пресс-служба ялтинской администрации начальника Управления Евгению Пономарёву.
По словам чиновника, в рамках нового проекта, в марте и апреле школьники освоят две профессии: журналист и урбанист.
- Место проведения мероприятий: ТЦ Дом торговли, 5 этаж, студия Smart&art
- Дата встречи для будущих журналистов: пятница, 12 марта, в 17.00.
- Дата встречи для будущих урбанистов: суббота, 13 марта, в 15.00.
- В группах будет не более 8 человек.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА: телефон +79787054316
иллюстрация: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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