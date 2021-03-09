На этой неделе стартует проект «Ялта — город современных профессий»

В старших классах перед подростками встают важные вопросы: какую профессию выбрать, чтобы стать успешным, как разобраться со своими интересами, почему необходимо целенаправленно готовиться к сдаче экзаменов и поступлению в ВУЗ или колледж, как определить наиболее подходящие профессиональные направления. Ответить на эти и другие вопросы подросткам довольно непросто. Поэтому очень часто они выбирают ту или иную профессию и… ошибаются, — цитирует пресс-служба ялтинской администрации начальника Управления Евгению Пономарёву.