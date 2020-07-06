На Южнобережной Царской тропе высадится «Звездный десант»

Участники «Звёздного десанта» проведут экологическую акцию на Южнобережной Царской тропе. Как сообщили в администрации Ялты, известные личности, общественные деятели, представители городских властей и правительства Республики Крым, а также неравнодушные граждане примут участие в спортивно-экологическом мероприятии «ЭкоТропа Здоровья»

В субботу, 11 июля с 9:00 до 11:00 на Царской тропе пройдёт спортивно-экологическая акция «ЭкоТропа Здоровья». Мероприятие состоится под девизом: «Здоров Человек — здорова Планета».

Акция проводится совместно с администрацией г. Ялта и правительством Республики Крым, – отметила основатель социального проекта «Команда Звёздный Десант», член экспертного совета комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Злата Чепурная. – Участники физически позанимаются и очистят от мусора легендарную Царскую тропу, тем самым призывая общественность ответственно относиться к окружающей природе, а также следить за своим здоровьем.

Планируется, что участники начнут свой маршрут по Царской тропе от Ливадийского дворца. Перед началом акции здесь для всех собравшихся проведут разминку участницы социального проекта «Команда Звёздный десант» телеведущая Первого канала Ирина Пудова и Злата Чепурная.