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На каких дорогах в Крыму начались ремонтные работы

На каких дорогах в Крыму начались ремонтные работы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 20:42 11.03.2021

В Крыму подрядные организации приступили к проведению ремонтных работ еще на 5 участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения протяженностью 48,4 км. Об этом сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис.

На каких дорогах в Крыму начались ремонтные работы

На сегодняшний день, активно ремонтируются 19 участков из 22 (общая протяженность 296 км.), которые попали в перечень дорог по реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — говорится в сообщении.

На каких дорогах в Крыму начались ремонтные работы

В соответствии с заключенными государственными контрактами на объектах строительства дорожного полотна «Красноперекопск – Симферополь», «Дубровка – Плодовое», «Керчь — Чистополье – Новоотрадное», «Ялта — Севастополь – Гаспра» и «Малый Маяк – Кипарисное», уже выполнены работы по фрезерованию старого дорожного покрытия, организованы работы по планировке обочин и устройству выравнивающего слоя. Работы на всех объектах осуществляются в соответствии с установленными графиками. Также на всех участках присутствует необходимый персонал и спецтехника.

На каких дорогах в Крыму начались ремонтные работы

По словам представителей подрядных организаций, ремонт на вышеуказанных участках будет завершен до 30 июня.

На каких дорогах в Крыму начались ремонтные работы

Фото: Совмин РК.

На каких дорогах в Крыму начались ремонтные работы

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