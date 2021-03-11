На каких дорогах в Крыму начались ремонтные работы

В Крыму подрядные организации приступили к проведению ремонтных работ еще на 5 участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения протяженностью 48,4 км. Об этом сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис.

На сегодняшний день, активно ремонтируются 19 участков из 22 (общая протяженность 296 км.), которые попали в перечень дорог по реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — говорится в сообщении.

В соответствии с заключенными государственными контрактами на объектах строительства дорожного полотна «Красноперекопск – Симферополь», «Дубровка – Плодовое», «Керчь — Чистополье – Новоотрадное», «Ялта — Севастополь – Гаспра» и «Малый Маяк – Кипарисное», уже выполнены работы по фрезерованию старого дорожного покрытия, организованы работы по планировке обочин и устройству выравнивающего слоя. Работы на всех объектах осуществляются в соответствии с установленными графиками. Также на всех участках присутствует необходимый персонал и спецтехника.

По словам представителей подрядных организаций, ремонт на вышеуказанных участках будет завершен до 30 июня.

Фото: Совмин РК.