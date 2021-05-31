На каких сайтах есть калькуляторы для ставок на спорт?

Ставки на спорт пользуются большой популярностью среди болельщиков и профессиональных бетторов. Чтобы делать ставки на спорт, необходимо в обязательном порядке пройти регистрацию на сайте букмекерской конторы. В настоящее время в сети существуют сотни различных БК, и в какой из них играть не так уж просто определиться.

При прочих равных условиях логично отдать предпочтение той букмекерской конторе, которая предоставляет своим клиентам наивысшие коэффициенты. Скажем, если одна контора дает на победу Спартака над Динамо коэффициент 1,85, а вторая БК на этот же матч на победу Спартака дает коэффициент 1,90, то в случае ставки на победу Спартака выгоднее сделать ставку во второй конторе, поскольку, в случае выигрыша беттор получит больше денег.

Ни для кого не секрет, что футбол является самым популярным видом спорта в мире. Поэтому, и ставок делается на футбольные матчи больше, чем на остальные виды спорта. Одни из самых выгодных коэффициентов на футбольные матчи предоставляет БК Леон. Подробнее про бк леон рассказано в соответствующей статье.

В сети существует оффшорная версия сайта Леон и российская легальная версия. С технической точки зрения не имеет значения где делать ставки. Обе конторы юридически между собой не связаны, но работают по одной и той же линии и имеют схожий дизайн и цветовую гамму. Различие заключается лишь в процессе регистрации и получении выигрышей. В оффшорном Леоне с выигрыша игрока не взимается 13% налог, а сам процесс регистрации не требует изначальной верификации личности игрока.

Калькуляторы ставок

В современном беттинге существует множество различных онлайн-калькуляторов, которые предоставляют игрокам возможность быстрых и удобных математических расчетов, облегчающих работу беттора и экономя его время.

Калькулятор системы ставок

Калькулятор системы ставок очень поможет бетторам, которые играют различные системы, которые могут быть достаточно сложными. Чтобы легко ориентироваться во всех возможных вариантах, и величине прибыли, необходимо указать тип системы, размер ставки, и указать исходы поединков. Калькулятор сам рассчитает потенциальный выигрыш.

Калькулятор вилок

Вилку для событий из двух исходов рассчитать не трудно. Совсем другое дело расчет вилки для трех исходов, здесь уже лучше воспользоваться специализированным инструментом, который в автоматическом режиме произведет быстрые вычисления, и выдаст результат расчетов в виде наличия или отсутствия вилки и ее величины. Обычно калькуляторы вилок работают в тандеме со сканерами вилок, которые ищут на сайтах букмекерских контор арбитражные ситуации.

Калькулятор маржи

При помощи калькулятора маржи можно оперативно вычислять маржу букмекера, и сравнивать ее с конкурентами. Игроку всегда выгодно играть на более низкой марже, поскольку, в таком случае он выиграет больше денег.

Калькулятор догона

Догон является крайне не эффективной стратегией, которая неизменно ведет к проигрышу беттора, но, тем не менее, догоном продолжают пользоваться некоторые игроки. При помощи калькулятора догона можно быстро рассчитать величину очередной ставки в зависимости от коэффициента события, и определить потенциальную прибыль, с учетом предыдущих проигрышей.