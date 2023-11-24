На какой стадии ремонт автодороги «Черноморское − Евпатория – Знаменское»

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Крыму продолжается ремонт участка автомобильной дороги общего пользования «Черноморское − Евпатория – Знаменское» протяженностью около 17 км. Заказчиком выступает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым». В настоящий момент продолжаются работы по устройству обочин и устройству верхнего слоя покрытия.

Отметим, что в 2023 году в Республике Крым в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено 15 объектов ремонта автомобильных дорог общей протяженностью около 161 км. На данный момент активно ведутся строительно-монтажные работы на 6 объектах.

За весь период реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2019 года в Республике Крым отремонтировано более 95 участков автомобильных дорог регионального значения, протяженностью 801,154 км (что составляет 13% от всей сети автомобильных дорог), — уточнили в минтрансе РК.

С момента старта проекта доля дорог регионального значения, находящихся в нормативном состоянии, выросла почти в 2 раза.