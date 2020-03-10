На кораблях Черноморского флота прошло учение по экстренному приготовления кораблей к бою и походу

На кораблях Черноморского флота в пунктах базирования Севастополь и Новороссийск проведено учение по заступлению кораблей в боевое дежурство. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ходе учения были отработаны действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при объявлении боевой тревоги, осуществлении приготовления к выходу из пункта базирования и подготовке вооружения для отражения средств воздушного нападения условного противника. Экипажи кораблей выполнили практические действия по экстренному приготовлению корабля к бою и походу, провели проворачивание механизмов артиллерийских и ракетных комплексов и отработали порядок действий при выходе из пункта базирования. Организация приготовления кораблей к заступлению в боевое дежурство проверялась офицерами управления боевой подготовки флота, — говорится в сообщении.

В учении были задействованы экипажи малых ракетных кораблей «Ингушетия», «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек», патрульного корабля «Василий Быков», ракетных катеров «Шуя», «Набережные Челны» и «Р-60», а также экипажи тральщиков, и малых противолодочных кораблей.