На крымских пляжах в воде обнаружили следы силиконов из косметики и кислоты бытовых стоков

Исследователи РТУ МИРЭА провели анализ воды в районе девяти популярных пляжей Крыма и обнаружили во всех пробах нерастворимые компоненты солнцезащитных кремов, которые могут накапливаться в организме морских обитателей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Сотрудники Центра коллективного пользования «Инструментальный химический анализ и комплексное исследование веществ и материалов» университета вместе со студентами провели исследование в рамках работы студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики». Они обнаружили в морской воде в районе девяти крымских пляжей следы солнцезащитных кремов с SPF-фильтрами — бензойную кислоту и другие ароматические соединения, выступающие основой этих и других косметических продуктов.

Эти вещества не растворяются бесследно, а надолго остаются в воде, где могут поглощаться морскими обитателями. Исследование, проведенное в лабораториях РТУ МИРЭА при помощи методов газовой хроматографии и масс-спектрометрии, также показало наличие в прозрачной на вид морской воде следов пластика и бытовой химии, — сообщили ТАСС в вузе.

Авторы определили в пробах более 60 нехарактерных для морской воды органических соединений. Практически на каждом пляже были найдены фталаты — вещества, которые делают пластик мягким, а также силиконы, применяемые в косметике. Повсеместно встречались и остатки жирных кислот — свидетельство работы стоков и природных процессов.

Большинство обнаруженных веществ опасны не разовым контактом, а долгосрочным воздействием. Они могут накапливаться в морских организмах, нарушая их репродуктивные функции, а по пищевой цепочке — потенциально влиять и на здоровье человека, — пояснили в пресс-службе университета.

Картина загрязнения

Ученые отмечают уникальность сочетания загрязняющих компонентов для каждой территории. На пляже в Морском зафиксировали высокие уровни фталатов из пластика, а в Партените и Семеизе — ароматических соединений из парфюмерии и фармацевтики. Солдатский пляж Севастополя и Парковое выделились высокой концентрацией силиконов из косметики, а в Малореченском обнаружилось много жирных кислот, что говорит о близости бытовых стоков.

На «Золотом пляже» в Курпатах была зафиксирована наибольшая общая концентрация всех типов загрязнителей, что делает эту популярную курортную зону точкой особого внимания, — отметили в РТУ МИРЭА.

По словам директора центра коллективного пользования «Инструментальный химический анализ и комплексное исследование веществ и материалов» РТУ МИРЭА Артемия Ничуговского, полученные данные могут стать основой решений, нацеленных на защиту прибрежной экосистемы.

Понимая, какие именно соединения и откуда поступают, мы можем адресно улучшать системы очистки стоков, регулировать использование определенной продукции в курортных зонах и таким образом минимизировать антропогенное давление на экосистему, — пояснил он.

источник: ТАСС

