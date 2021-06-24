О том, что на крымских сельхозпредприятиях провакцинировано порядка 3590 человек, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. При этом чиновник призвал крымских сельхозтоваропроизводителей активизировать вакцинацию работников АПК от коронавируса.

На агропромышленный комплекс республики возложена большая ответственность: обеспечение продовольственной безопасности в режиме нон-стоп. Мы сегодня вступили в самый ответственный период- началась уборочная кампания зерновых культур. Сельскохозяйственный сектор республики работает в условиях пандемии без сбоев и выходных, а порой и перерывов на обед для того, чтобы прокормить жителей и гостей Крыма продуктами питания, — цитирует пресс-служба вице-премьера.

Андрей Рюмшин также акцентировал внимание на том, что в условиях масштабного распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации Минсельхоз Крыма рекомендовал предприятиям АПК строго соблюдать разработанные Федеральной службой по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека санитарно-эпидемиологические правила, методические рекомендации по профилактике распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, рекомендации по организации работы предприятий агропромышленного комплекса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Для обеспечения бесперебойного функционирования крымских сельхозпредприятий, с целью недопущения возникновения в республике дефицита социально значимых продовольственных товаров, а также в связи с началом сезонных полевых работ Министерством направлена информация в адрес главных врачей муниципальных образований Республики Крым о количестве сотрудников предприятий АПК, желающих провакцинироваться против новой коронавирусной инфекции и с просьбой, рассмотреть вопрос о возможности организации вакцинации непосредственно на предприятиях, — подчеркивает глава Минсельхоза.

По словам Заместителя Председателя Совмина, он на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации по этому актуальному вопросу, также ведется разъяснительная работа с работниками АПК о важности вакцинации против новой коронавирусной инфекции: