На Крымском мосту ждут проезда уже более 1000 авто
Опубликовал: КрымPRESS в Крымский мост 14:37 03.01.2026

На Крымском мосту очереди за час выросли вдвое — ждут проезда уже больше 1120 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 718 транспортных средств. Время ожидания около трех часов, — говорится в сообщении.

Со стороны Керчи в очереди 402 транспортных средства. Время ожидания составляет около двух часов.

Часом ранее с обеих сторон мостового перехода проезда ждали более 550 авто.

Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.

