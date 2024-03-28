На крымском Сакском озере можно увидеть стаю розовых фламинго

Стая розовых фламинго во время перелета остановилась на отдых на Сакском озере в Республике Крым, сообщил ТАСС глава города Саки Александр Овдиенко.

У них тут маршрут перелета, но раньше их не было, потому что озера были недостаточно чистыми. Я много лет потратил, чтобы расчистить озера, и два года назад фламинго впервые стали садиться во время перелетов на отдых. Они остаются на день-два, в следующий раз мы увидим их осенью на обратном пути, — говорит Александр Овдиенко.