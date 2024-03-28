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На крымском Сакском озере можно увидеть стаю розовых фламинго
иллюстративное фото: pikist.com

На крымском Сакском озере можно увидеть стаю розовых фламинго

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:02 28.03.2024

Стая розовых фламинго во время перелета остановилась на отдых на Сакском озере в Республике Крым, сообщил ТАСС глава города Саки Александр Овдиенко.

У них тут маршрут перелета, но раньше их не было, потому что озера были недостаточно чистыми. Я много лет потратил, чтобы расчистить озера, и два года назад фламинго впервые стали садиться во время перелетов на отдых. Они остаются на день-два, в следующий раз мы увидим их осенью на обратном пути, — говорит Александр Овдиенко.

Он отметил, что в этот раз села большая стая примерно из 30 фламинго.

источник: ТАСС

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