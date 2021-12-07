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На месте Крымской АЭС в Щелкино… что-то да будет
Фото: glava.rk.gov.ru

На месте Крымской АЭС в Щелкино… что-то да будет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:46 07.12.2021

Глава РК Сергей Аксёнов подтвердил информацию о том, что реакторный зал недостроенной в 80-х годах ХХ века Крымской атомной электростанции (АЭС) на мысе Казантип, близ Щелкино снесут до конца 2022 года. По его мнению, эту площадку необходимо привести в соответствие для возможности реализации на ней других проектов. Впрочем, эти самые проекты… пока лишь в теории.

Пока планов что-либо строить не было, площадка достаточно большая. Сейчас Ленинский район совместно с профильными министерствами прорабатывает различные варианты, проводят необходимые расчёты, но конкретики пока нет, — рассказал Аксёнов.

По его словам, инвестор приведет площадку в порядок, будут убраны все строения.

Главная задача – привести площадку в соответствие для возможности реализации на ней других проектов, — резюмировал Глава Крыма.

 

 

На месте Крымской АЭС в Щелкино… что-то да будет

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