На месте Крымской АЭС в Щелкино… что-то да будет

Глава РК Сергей Аксёнов подтвердил информацию о том, что реакторный зал недостроенной в 80-х годах ХХ века Крымской атомной электростанции (АЭС) на мысе Казантип, близ Щелкино снесут до конца 2022 года. По его мнению, эту площадку необходимо привести в соответствие для возможности реализации на ней других проектов. Впрочем, эти самые проекты… пока лишь в теории.
Пока планов что-либо строить не было, площадка достаточно большая. Сейчас Ленинский район совместно с профильными министерствами прорабатывает различные варианты, проводят необходимые расчёты, но конкретики пока нет, — рассказал Аксёнов.
По его словам, инвестор приведет площадку в порядок, будут убраны все строения.
Главная задача – привести площадку в соответствие для возможности реализации на ней других проектов, — резюмировал Глава Крыма.
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