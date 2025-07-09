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На моно-выставке в Никитском саду представлены 155 образцов лилейного гибридника
автор фото: Ольга Владимирова

На моно-выставке в Никитском саду представлены 155 образцов лилейного гибридника

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:44 09.07.2025

И это, конечно, отличная новость для всех любителей этого красивоцветущего травянистого многолетника, который в жаркие дни июля необыкновенно украшает парки Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН.

Да-да, именно парки,   –   подчёркивает директор НБС-ННЦ, академик РАН Юрий Владимирович Плугатарь.  – Моно-выставку лилейника гибридного из 155 образцов (шесть видов, 145 сортов и четыре формы) мы разместили в Верхнем парке. И это цветочное «собрание» радует наших гостей декоративностью, разнообразием окраски и размеров цветка (от миниатюрных до гигантских!), формой, высотой самого растения и его цветоносного побега,  их соотношением друг к другу, продолжительностью цветения… Смотрятся они великолепно, и мы решили, что красоты много не бывает. Так  что в качестве цветочного оформления коллекционные сорта лилейника гибридного представлены на территории всех парков Никитского ботанического сада. И, конечно, мы учли тот факт, что лилейники недаром считают очень коммуникабельными растениями.

Так, к примеру, на 24-й куртине Нижнего  парка Арборетума создано несколько отдельных миксбордеров в различных цветовых решениях с разными растениями-компаньонами, которые подчёркивают красоту цветущих лилейников и продлевают общий период цветения миксбордера.

Комбинирование сортов лилейника и растений-компаньонов было основано как на сочетании формы и окраски цветков и листьев лилейников с растениями-компаньонами, так и на их контрасте, –  поясняет старший научный сотрудник лаборатории цветоводства, кандидат биологических наук Ирина Владимировна Улановская. –  Экспонируемые сорта обладают различными биологическими и морфологическими признаками, такими как тип нарастания листьев: вечнозелёные (Cherry Eyed Pumpkin), полувечнозелёные (Prairie Blue Eyes), «спящие» (Melon); высота цветоноса: карликовые (Siloam Fairytale), низкорослые (Buffys Doll), среднерослые (Family Party), высокорослые (Blushing Belle); размер цветка: миниатюрные (Stella de Oro), мелкоцветковые (Yuulong), крупноцветковые (Blushing Angel) и гигантские (Beverly Hills); тип окраски цветка: одноцветные (Cup of Sunshine), многоцветные (Baronets Badge), двутонные (Luxury Lace), двухцветные (Franc Hals); форма цветка: округлые (Joan Senior), треугольные (Winning Ways) и звёздчатые (King of Hearts) и др.

На моно-выставке в Никитском саду представлены 155 образцов лилейного гибридника

автор фото: Татьяна Остроушко

История интродукции

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На эту коллекцию, безусловно, стоит посмотреть, ведь интродукция лилейника гибридного в Никитском ботаническом саду началась с первых лет его существования. В списке декоративных растений первого директора НБС Христиана Христиановича  Стевена за 1812-1820 гг. упоминается четыре разновидности лилейника. Целенаправленная интродукция лилейника гибридного началась в 90-х годах прошлого столетия

Красивый в течение дня

Уже в самом  названии рода Hemerocallis заключена главная особенность цветка: «hemera» – день, «callos» – красота, то есть красивый в течение дня. Эта особенность и внешнее сходство с цветком лилии отражены в народных названиях: русские – лилейник, желтая лилия; английское – daylily и немецкое – taglilie (означают дневная лилия). Однако, эта особенность компенсируется количеством цветков и цветоносов на растении (на одном взрослом растении образуется до 30 цветоносов со множеством цветков, которые открываясь один за другим, создают впечатление непрерывного цветения).

Жаростойкий

Одно из основных его достоинств —  «жаростойкость».  У нас, на  Южном берегу Крыма  он устойчиво и обильно цветёт в самые жаркие месяцы – июнь-август. Для июля характерно цветение сортов с поздними сроками цветения. Также следует отметить, что сорта повторно- и продолжительно цветущие радуют нас  в условиях ЮБК до самых заморозков.

источник: пресс-служба Никитского ботанического сада 

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