На моно-выставке в Никитском саду представлены 155 образцов лилейного гибридника

И это, конечно, отличная новость для всех любителей этого красивоцветущего травянистого многолетника, который в жаркие дни июля необыкновенно украшает парки Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН.

Да-да, именно парки, – подчёркивает директор НБС-ННЦ, академик РАН Юрий Владимирович Плугатарь. – Моно-выставку лилейника гибридного из 155 образцов (шесть видов, 145 сортов и четыре формы) мы разместили в Верхнем парке. И это цветочное «собрание» радует наших гостей декоративностью, разнообразием окраски и размеров цветка (от миниатюрных до гигантских!), формой, высотой самого растения и его цветоносного побега, их соотношением друг к другу, продолжительностью цветения… Смотрятся они великолепно, и мы решили, что красоты много не бывает. Так что в качестве цветочного оформления коллекционные сорта лилейника гибридного представлены на территории всех парков Никитского ботанического сада. И, конечно, мы учли тот факт, что лилейники недаром считают очень коммуникабельными растениями.

Так, к примеру, на 24-й куртине Нижнего парка Арборетума создано несколько отдельных миксбордеров в различных цветовых решениях с разными растениями-компаньонами, которые подчёркивают красоту цветущих лилейников и продлевают общий период цветения миксбордера.

Комбинирование сортов лилейника и растений-компаньонов было основано как на сочетании формы и окраски цветков и листьев лилейников с растениями-компаньонами, так и на их контрасте, – поясняет старший научный сотрудник лаборатории цветоводства, кандидат биологических наук Ирина Владимировна Улановская. – Экспонируемые сорта обладают различными биологическими и морфологическими признаками, такими как тип нарастания листьев: вечнозелёные (‘Cherry Eyed Pumpkin’), полувечнозелёные (‘Prairie Blue Eyes’), «спящие» (‘Melon’); высота цветоноса: карликовые (‘Siloam Fairytale’), низкорослые (‘Buffy’s Doll’), среднерослые (‘Family Party’), высокорослые (‘Blushing Belle’); размер цветка: миниатюрные (‘Stella de Oro’), мелкоцветковые (‘Yuulong’), крупноцветковые (‘Blushing Angel’) и гигантские (‘Beverly Hills’); тип окраски цветка: одноцветные (‘Cup of Sunshine’), многоцветные (‘Baronet’s Badge’), двутонные (‘Luxury Lace’), двухцветные (‘Franc Hals’); форма цветка: округлые (‘Joan Senior’), треугольные (‘Winning Ways’) и звёздчатые (‘King of Hearts’) и др.

История интродукции

На эту коллекцию, безусловно, стоит посмотреть, ведь интродукция лилейника гибридного в Никитском ботаническом саду началась с первых лет его существования. В списке декоративных растений первого директора НБС Христиана Христиановича Стевена за 1812-1820 гг. упоминается четыре разновидности лилейника. Целенаправленная интродукция лилейника гибридного началась в 90-х годах прошлого столетия

Красивый в течение дня

Уже в самом названии рода Hemerocallis заключена главная особенность цветка: «hemera» – день, «callos» – красота, то есть красивый в течение дня. Эта особенность и внешнее сходство с цветком лилии отражены в народных названиях: русские – лилейник, желтая лилия; английское – daylily и немецкое – taglilie (означают дневная лилия). Однако, эта особенность компенсируется количеством цветков и цветоносов на растении (на одном взрослом растении образуется до 30 цветоносов со множеством цветков, которые открываясь один за другим, создают впечатление непрерывного цветения).

Жаростойкий

Одно из основных его достоинств — «жаростойкость». У нас, на Южном берегу Крыма он устойчиво и обильно цветёт в самые жаркие месяцы – июнь-август. Для июля характерно цветение сортов с поздними сроками цветения. Также следует отметить, что сорта повторно- и продолжительно цветущие радуют нас в условиях ЮБК до самых заморозков.

источник: пресс-служба Никитского ботанического сада

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