На набережной Ялты Никитский ботанический сад обустроил клумбу

Благоустроенную клумбу Ялте коллектив Никитского ботанического сада подарил в День России.

Всё, что будет расцветать в Никитском ботаническом саду, будет появляться и на этой клумбе. Она будет постоянно меняться, и удивлять жителей и туристов. Маленькая частичка тепла нашего сада всегда будет здесь, в самом центре Ялты, — цитирует пресс-служба администрации Ялты директора НБС Юрия Плугатаря.