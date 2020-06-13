На набережной Ялты Никитский ботанический сад обустроил клумбу

Благоустроенную клумбу Ялте коллектив Никитского ботанического сада подарил в День России.
Всё, что будет расцветать в Никитском ботаническом саду, будет появляться и на этой клумбе. Она будет постоянно меняться, и удивлять жителей и туристов. Маленькая частичка тепла нашего сада всегда будет здесь, в самом центре Ялты, — цитирует пресс-служба администрации Ялты директора НБС Юрия Плугатаря.
Глава администрации Ялты Иван Имгрунт, поблагодарив коллектив Никитского ботанического за подарок городу, подчеркнул, что хорошему примеру могут последовать также другие объекты-достопримечательности Южного берега Крыма и превратить ялтинские клумбы в свои визитные карточки.
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