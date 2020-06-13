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На набережной Ялты Никитский ботанический сад обустроил клумбу

На набережной Ялты Никитский ботанический сад обустроил клумбу

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:02 13.06.2020

Благоустроенную клумбу Ялте коллектив Никитского ботанического сада подарил в День России.

Всё, что будет расцветать в Никитском ботаническом саду, будет появляться и на этой клумбе. Она будет постоянно меняться, и удивлять жителей и туристов. Маленькая частичка тепла нашего сада всегда будет здесь, в самом центре Ялты, — цитирует пресс-служба администрации Ялты директора НБС Юрия Плугатаря.

На набережной Ялты Никитский ботанический сад обустроил клумбу На набережной Ялты Никитский ботанический сад обустроил клумбу На набережной Ялты Никитский ботанический сад обустроил клумбу

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт, поблагодарив коллектив Никитского ботанического за подарок городу, подчеркнул, что хорошему примеру могут последовать также другие объекты-достопримечательности Южного берега Крыма и превратить ялтинские клумбы в свои визитные карточки.

На набережной Ялты Никитский ботанический сад обустроил клумбу

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