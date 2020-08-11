На одной из реконструируемых улиц в Симферополе нашли подземные воды

В Симферополе, в ходе дорожных работ обнаружены подземные воды. Об этом заявил министр транспорта РК Сергей Карпов после проверки готовности участков дорог в крымской столице, которые должны сдать в эксплуатацию 15 августа.

Ремонт проезда к кладбищу Абдал, улицы Школьная (0.58 км), улицы Белая (0.86 км.), улицы Ухтомская (1,1 км), улицы Мичурина (0.285 км), улицы Буденного (1.202 км), улицы Суходольная (0,77 км), улицы Ворошилова (Битакская), улицы Автомагистральная (0.837 км), улицы Промышленная (0.75 км), улицы Щаденко (1.345 км), улицы пер. Народный (0, 3 км) проходит в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Министр поручил подрядным организациям ускорить работы на объектах. Необходимо проработать возможность выхода строителей в две смены с целью скорейшего приведения объектов ремонта в нормативное состояние. В ходе проверки на улице Школьной значительных замечаний выявлено не было, однако, министр поручил подрядной организации проработать вопрос обеспечения водоотведения ливневых стоков с пр.Победы. Администрации Симферополя поручено выполнить кронирование веток деревьев, нависших над проезжей частью, и проработать вопрос замены опор сетевых организаций, находящихся в не только ненормативном состоянии, но и портящих общий вид отремонтированного объекта. На улице Белая было выявлено наличие необрезанных веток деревьев, нависших над проезжей частью. Соответствующее поручение на их кронирование было дано представителю администрации г. Симферополь.В ходе визита состоялась встреча с жителями. Их интересовало благоустройство улиц, строительство ливневых сливов, тротуаров. Подрядчику было предложено рассмотреть возможность ремонта искусственного сооружения на данной улице, — рассказали в минтрансе РК.

Ремонт ул.Щаденко будет перенесен на более поздний срок в связи с необходимостью уточнения видов и объемов работ по причине выявления подрядной организацией при начале производства работ подземных источников (родников). На текущий момент производство строительных работ приостановлено.

Во время проверки улицы Промышленной возникли вопросы к подрядчику в части возможного срыва сроков сдачи тротуаров и прилегающих территорий. По информации подрядчика, работы будут сданы в установленные сроки. Администрации Симферополя было дано поручение провести соответствующую работу в части сноса незаконно возведенных построек.

На участке улицы Ухтомского полным ходом идет подготовка к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, устройство которого намечено на этой неделе. Министр поручил проработать вопрос обеспечения водоотведения ливневых стоков с проезжей части и съездов.

Мы осмотрели участки улиц, на которых уже ведутся работы. Даны рекомендации по усилению работ, сокращению времени ремонта дорожного покрытия. Увеличен список объектов, на которых в ближайшее время начнутся ремонтные работы. Были подкорректированы некоторые технические решения, — подытожил Сергей Карпов.

Отметим, что не только в крымской столице, но и в нескольких муниципалитетах Симферопольского района продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это: пгт. Гвардейское, с. Винницкое. Работы ведутся в соответствии с графиком, а на некоторых объектах с опережением. По информации пресс-службы министерства транспорта РК, есть ряд спорных моментов, которые касаются обустройства тротуаров в связи с требованиями ГИБДД.

Фото: минтранс РК.